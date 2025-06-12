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前GTA製作人新作《MindsEye》開局慘　Steam負評潮：優化太差

記者楊智仁／綜合報導

由前《俠盜獵車手》資深製作人 Leslie Benzies 帶領開發，第三人稱動作射擊遊戲《MindsEye 心之眼》於 6 月 11 日上市，然而這款作品的開局似乎並不順利，目前 Steam 好評率僅 40% 為「褒貶不一」。

▼《MindsEye心之眼》開局慘。（圖／翻攝自Steam）▲▼《MindsEye心之眼》開局慘。（圖／翻攝自Steam）

《MindsEye 心之眼》首席製作人 Leslie Benzies 曾打造過包含《GTA3》、《GTA 罪惡城市》、《GTA 聖安地列斯》、《GTA4》、《GTA5》等多款遊戲，然而這些成功並沒有帶到《MindsEye 心之眼》上，釋出沒多久玩家便紛紛反映，本作存在大量錯誤、效能不佳與操作生硬的問題，「失望，射擊手感像是 2013 年遊戲」、「優化非常差」、「畫面、演出、世界觀都蠻吸引人的，但卡頓、低幀率嚴重影響遊戲體驗。」

《MindsEye 心之眼》台灣售價為 898 元，在西方區大概要 1800 台幣左右，然而主線劇情不夠長大約半天時間就能全部破玩，根據 SteamDB 數據，PC 版同時在線玩家數約為 3,300 人，表現普通並沒有達到上市前所預期的熱度。官方則在Reddit 討論區上發文「感謝所有在首日加入我們的開拓者，我們了解目前的最低規格需求偏高，工程團隊正日以繼夜努力，藉由整合 Unreal Engine 5.6 的效能改善，提升遊戲在主流硬體與主機平台上的表現。」

▲▼《MindsEye心之眼》開局慘。（圖／翻攝自Steam）

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