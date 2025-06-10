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這款Switch 2新作品評價僅50分...外媒嘆「不值得購買」

記者楊智仁／綜合報導

任天堂 Switch 2 自 6 月 5 日發售以來成為遊戲圈矚目焦點，不少玩家對於新機體、遊戲給予正面評價，然而 Switch 2 互動版的使用者說明書《Nintendo Switch 2 秘密展》由於要收費關係引起討論，而經過外媒以及玩家體驗過後，竟然只獲得 50 分，評論甚至寫上「不值得購買」。

▼《Nintendo Switch 2 秘密展》。（圖／翻攝自任天堂） ▲▼Switch 2。（圖／翻攝自Switch 2）

《Nintendo Switch 2秘密展》是一款能在巨大的 Nintendo Switch 2 會場裡自由探索，同時可體驗與 Switch 2 各式各樣「秘密」有關的遊戲，秘密展裡共有 12 個展覽區，包括 Switch 2、Joy-Con 2、底座等等。每個展覽區都設有多個展台，透過遊戲推進漸漸加深對新主機的理解。此款並不算是完整的遊戲，不過在 eShop 售價為 9.99 美元（新台幣 299 元）。

而 19 間外媒對於《Nintendo Switch 2秘密展》平均只給予 50 分評價，以 IGN 為例其評論寫到「數位展示廳中散布著枯燥乏味的資訊投影片，偶爾才會出現些真正有趣的內容。而那些小遊戲雖然偶爾會帶來一點樂趣，但卻幾乎從未讓我產生想要挑戰高分或完成所有項目的衝動，導覽世界雖然視覺上討喜，卻在體驗上令人感到煩躁不堪。總結來說，這款作品不值得你花錢購買，即便它是免費附贈遊戲，也只勉強值得花上一點時間嘗試而已。」

關鍵字：Switch 2

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