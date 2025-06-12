《RE9安魂曲》新女角登場　網猜主角遭換爆料卻稱「仍是里昂」

記者黃冠瑋／綜合報導
先前在《惡靈古堡4重製版》1000萬慶祝影片中就意外出現「IX」（9），讓粉絲迫不及待。如今卡普空終於在日前夏季遊戲節正式公開《惡靈古堡》系列新作《惡靈古堡9：安魂曲》並釋出首支預告片，其中多次出現新女角色「葛蕾絲」引粉絲猜測主角遭換，對此就有知情人士指稱，主角仍是里昂並且遊戲玩法將升級。
▼《惡靈古堡9：安魂曲》出現新女角色葛蕾絲。（圖／翻攝自YouTube／Resident Evil）
根據官方釋出的預告，新女角色「葛蕾絲」其實是PS2《惡靈古堡 擴散》登場記者艾莉莎（Alyssa Ashcroft）的女兒，並且預告中一位反派角色還聲稱她是「我一直在找的那個人」，因此可以猜測《惡靈古堡9：安魂曲》將會圍繞著她的故事展開。
對此網友們紛紛猜測她就是本作的主角，而不是先前所謠傳的里昂和吉兒，然而知情人士Dusk Golem卻出面堅稱，《惡靈古堡9：安魂曲》主角仍是里昂，並且玩家在整部遊戲中操控里昂的時間會遠遠大於新角色葛蕾絲。此外，預告中有隱約出現里昂的聲音，後續遊戲行銷也將會更著重在里昂身上。
另外，對於原本故事舞台拉昆市已淪為廢墟，Dusk Golem則是指稱這並非是主要的故事舞台，而是遊戲中多次被造訪的場景之一，因此意味著遊戲將涵蓋多個城市，也代表《惡靈古堡9：安魂曲》將迎來系列的重大革新，玩法將帶來全面升級。
I'll say this now before my trailer breakdown: Leon is the main character of RE9 Requiem. You won't fully see him for a bit (though he is in the trailer), but in the final game you play far more as Leon than Grace. Become more obvious as marketing continues, into the final game.— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 7, 2025
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