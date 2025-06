《RE9安魂曲》新女角登場　網猜主角遭換爆料卻稱「仍是里昂」

記者黃冠瑋/綜合報導

先前在《惡靈古堡4重製版》1000萬慶祝影片中就意外出現「IX」(9),讓粉絲迫不及待。如今卡普空終於在日前夏季遊戲節正式公開《惡靈古堡》系列新作《惡靈古堡9:安魂曲》並釋出首支預告片,其中多次出現新女角色「葛蕾絲」引粉絲猜測主角遭換,對此就有知情人士指稱,主角仍是里昂並且遊戲玩法將升級。

▼《惡靈古堡9:安魂曲》出現新女角色葛蕾絲。(圖/翻攝自YouTube/Resident Evil)

根據官方釋出的預告,新女角色「葛蕾絲」其實是PS2《惡靈古堡 擴散》登場記者艾莉莎(Alyssa Ashcroft)的女兒,並且預告中一位反派角色還聲稱她是「我一直在找的那個人」,因此可以猜測《惡靈古堡9:安魂曲》將會圍繞著她的故事展開。

對此網友們紛紛猜測她就是本作的主角,而不是先前所謠傳的里昂和吉兒,然而知情人士Dusk Golem卻出面堅稱,《惡靈古堡9:安魂曲》主角仍是里昂,並且玩家在整部遊戲中操控里昂的時間會遠遠大於新角色葛蕾絲。此外,預告中有隱約出現里昂的聲音,後續遊戲行銷也將會更著重在里昂身上。

另外,對於原本故事舞台拉昆市已淪為廢墟,Dusk Golem則是指稱這並非是主要的故事舞台,而是遊戲中多次被造訪的場景之一,因此意味著遊戲將涵蓋多個城市,也代表《惡靈古堡9:安魂曲》將迎來系列的重大革新,玩法將帶來全面升級。

I'll say this now before my trailer breakdown: Leon is the main character of RE9 Requiem. You won't fully see him for a bit (though he is in the trailer), but in the final game you play far more as Leon than Grace. Become more obvious as marketing continues, into the final game.