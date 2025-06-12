《RE9安魂曲》新女角登場　網猜主角遭換爆料卻稱「仍是里昂」

記者黃冠瑋／綜合報導

先前在《惡靈古堡4重製版》1000萬慶祝影片中就意外出現「IX」（9），讓粉絲迫不及待。如今卡普空終於在日前夏季遊戲節正式公開《惡靈古堡》系列新作《惡靈古堡9：安魂曲》並釋出首支預告片，其中多次出現新女角色「葛蕾絲」引粉絲猜測主角遭換，對此就有知情人士指稱，主角仍是里昂並且遊戲玩法將升級。

▼《惡靈古堡9：安魂曲》出現新女角色葛蕾絲。（圖／翻攝自YouTube／Resident Evil）

根據官方釋出的預告，新女角色「葛蕾絲」其實是PS2《惡靈古堡 擴散》登場記者艾莉莎（Alyssa Ashcroft）的女兒，並且預告中一位反派角色還聲稱她是「我一直在找的那個人」，因此可以猜測《惡靈古堡9：安魂曲》將會圍繞著她的故事展開。

對此網友們紛紛猜測她就是本作的主角，而不是先前所謠傳的里昂和吉兒，然而知情人士Dusk Golem卻出面堅稱，《惡靈古堡9：安魂曲》主角仍是里昂，並且玩家在整部遊戲中操控里昂的時間會遠遠大於新角色葛蕾絲。此外，預告中有隱約出現里昂的聲音，後續遊戲行銷也將會更著重在里昂身上。

另外，對於原本故事舞台拉昆市已淪為廢墟，Dusk Golem則是指稱這並非是主要的故事舞台，而是遊戲中多次被造訪的場景之一，因此意味著遊戲將涵蓋多個城市，也代表《惡靈古堡9：安魂曲》將迎來系列的重大革新，玩法將帶來全面升級。