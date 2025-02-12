漫畫大賞《躍動青春》作者訪台！盼傳達重要精神、粉絲熱情告白

記者楊智仁／綜合報導

榮獲「2020年漫畫大賞」第三名，中文版漫畫單行本銷售突破7萬冊，2023年最具話題性的高人氣動畫《躍動青春》作者高松美咲老師受尖端出版邀請，親臨2025年台北國際動漫節，與讀者粉絲們近距離互動。現場書迷帶著中文版單行本最新第十集 ，與老師熱情互動大告白。

▼《躍動青春》作者高松美咲老師來到動漫節。（圖／尖端提供）

雖然礙於時間因素，無法與所有讀者有太多喊話互動，但粉絲們沒有放過與老師互動的任何機會，簽名時除了言語告白，還有身著美津未小洋裝的超用心Cosplayer，以及展示精美周邊收藏、大秀動畫片頭曲舞蹈等花招百出的可愛讀者。高松美咲老師的熱情也不輸大家，不但從日本攜帶了簽名會專屬印章，更以真摯的握手回應每一位前來參與簽名會的讀者。

高松美咲老師分享，之前曾經來台觀光，十分喜歡台南，而本次再度來台，特地前往參觀故宮博物院，看到了著名的肉形石。談到希望透過《躍動青春》向台灣讀者傳達什麼，老師表示，想告訴大家「即便失敗了也沒關係！」簽名會圓滿結束後，高松美咲老師再次對無懼寒流低溫的書迷們致謝，並表達自己從讀者身上獲得了很多元氣，引發熱烈話題的動畫也在去年底宣布確定推出第二季，期盼之後還有機會與老師見面。