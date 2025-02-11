青桐高校VTuber大代真白畢業　親謝粉絲5年支持：好像第二次高中

記者黃冠瑋／綜合報導

日本株式會社 viviON 所屬Vtuber劃「青桐高校」（あおぎり高校），旗下藝人「大代真白」由於身體難以調整到理想狀態，因此決定 2 月28日從青銅高校畢業。與此同時本人也透過親筆信來感謝這4年又10個月以來粉絲的支持。

▼ 大代真白親筆信 。（圖／翻攝自twitter／@AogiriHS）

株式會社viviON 旗下藝人在 Vtuber 圈上都很有話題度，其中大代真白從去年5月就因為身體不適暫停工作並取消周年紀念活動，同年七月又因身體尚未完全康復，再度延長休息時間，使得粉絲替她身體感到擔憂。

2月10日青銅高校就公告申明當初是希望能恢復健康為最優先考量，期間與她進行多次協商溝通，沒想到最後「由於其身體健康狀況不佳等原因，難以在最理想的狀態進行活動，因此年 1 月就收到她本人提出的畢業申請。」，官方一直以來都很期待大代真白能在青銅高校發光發熱，如今收到此消息官方表示給予尊重，對於粉絲而言則是感到非常不捨。

同時官方也貼出大代真白的親筆信，文中提到「感謝這4年又10個月以來粉絲的支持，這段時光就好像度過了第二次的高中生活，真的是很充實的日子。」大代真白也也說明「希望能運用這 4 年所學到的技能，繼續從事能夠支持他人的活動。」