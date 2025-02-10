日沖繩景點超夢幻神似RPG場景　網笑：塔裡感覺有強力Boss

記者楊智仁／綜合報導

「聖地巡禮」不知不覺已經成為許多遊客到日本重要的行程，看著動畫、遊戲裡的畫面於現實中再現，拿著對比圖拍出還原照片瞬間充滿成就感。先前日本網友就在推特上分享一個景點，高聳螺旋塔、浸入水中磚塊階梯彷彿置身於遊戲世界的水下迷宮，而究竟這個美麗的景點在哪裡呢，文章一出迅速引發網友們討論。

▼日沖繩景點神似遊戲場景。（圖／翻攝自@marihico推特、熱帯ドリーム官網）

原來該景點是位於日本沖繩的熱帶夢幻中心 （熱帯ドリームセンター），擁有 3 座溫室常年展示超過 2,000 株蘭花，各種熱帶植物讓來訪者彷彿步入夢幻般異世界，景點包含了「瞭望台、維多利亞溫室、蓮花池、彩繪玻璃大廳、蝴蝶蘭溫室...」，而根據推主描述，水下似乎還有被認為是活化石的巨骨舌魚 ( 原生於南美洲亞馬遜河、世界上大型的淡水魚之一 )。

夢幻的照片讓該貼文迅速於社群上引發討論，短短幾天超過 500 萬觀看，不少網友也紛紛表示，「看起來好像《勇者鬥惡龍》或《薩爾達傳說》」、「我好像在《聖劍傳說》系列看過類似的場景」、「是天空之城」、「感覺解完任務之後，下面的水就會消失，就可以前進到下一關」、「那棟螺旋塔內看起來有很強的 Boss」。