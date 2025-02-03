日網拍「紅白機1052款遊戲」要價340萬　售畢生收藏原因藏洋蔥

記者楊智仁／綜合報導

先前日本二手交易平台 「Mercari」 上，有賣家以約 340 萬日圓出售 1,052 款近乎完整的紅白機（FC）遊戲合集吸引大量關注。這個「距離紅白機全套遊戲只差 1 款」驚人收藏確定在 1 月底售出，至於為甚麼賣家會出售畢生收藏，背後原因曝光令不少人感到鼻酸。

▼日網拍出現 1,052 款 紅白機遊戲。（圖／翻攝自Mercari）

這組 1,052 款 紅白機遊戲最早於 2024 年 12 月底 在 Mercari 上架，經過日本新聞報導後迅速成為話題，這筆交易售價為 340 萬日圓乍看之下似乎不便宜，但如果按遊戲計算，平均每款僅約 3,234 日圓（約 700 台幣）。從照片來看，遊戲大多為裸卡（無外盒與說明書），但全部經過測試可正常運行，部分遊戲甚至附有攻略本，考慮到紅白機遊戲逐漸稀少，再加上蒐集完整套裝難度，價格不僅合理甚至可以說相當划算。

最後缺少的 1 款遊戲是 「バトルラッシュ（Battle Rush）」，這是一款 Datach 專用 遊戲，此遊戲因當年出貨量極少，被公認為紅白機遊戲蒐集的終極難關，拍賣網站上成交價格甚至突破 100 萬日圓，或許正因如此，賣家才選擇放棄蒐集最後一款，轉而出售整組收藏。

至於賣家為何要出售珍貴收藏原因也令人鼻酸，他在留言中提到，這次出售是 「終活」（整理身後事）其中一環，「比起在我過世後這些遊戲被丟棄，我更希望能將它們交給需要的人，因此我決定釋出這些遊戲，並包括其他收藏品。」經過近一個月，這組 1,052 款紅白機遊戲終於在 1月 29 日找到買家，這場交易不只是單純遊戲買賣，更是懷舊遊戲文化傳承，希望買家能珍惜承載賣家的心意，將紅白機文化延續下去。