特斯拉、重機不限量！下載《滿貫大亨》等你拚回家！

▲百萬特斯拉不用等公司尾牙春酒抽，現在上《滿貫大亨》等你拚回家！（圖／業者提供）

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新年牽新車，好運裝滿車！百萬特斯拉不用等公司尾牙春酒抽，現在上《滿貫大亨》等你拚回家！久違的農曆春節九天連假，不論是跟親友出遊還是自己宅在家，隨時隨地都能打開《滿貫大亨》試手氣！為回饋玩家，史上最豐富一系列超值豪禮，讓這個新年充滿驚喜！活動期間，只要參加遊戲中的限定活動，蒐集過年道具壓歲錢兌換福袋，就有機會將特斯拉卡、重機卡，不限量拚回家！更令人振奮的是，目前已經有一位幸運玩家成功獲得了特斯拉大獎，下一位會是你嗎？

【特吉福袋隨你拿，大獎特斯拉拚回家】

遊戲方式很簡單，蒐集過年限定道具【壓歲錢】，達成指定數量後，即可在大廳下方參加「特吉福袋」抽獎活動！超值獎品包括特斯拉百萬卡、滿貫重機卡、iPhone Pro Max卡。

此外，玩家還可以直接購買零件合成特斯拉卡，將百萬豪車的夢想化為現實！年前已經送出一台特斯拉，下一台可能就是你的！千萬別錯過這個讓新年更驚喜的機會！

【重機天天抽，好禮拿不停】

即日起至2025/2/2止，活動期間內完成「滿貫壓歲錢」任務，即可獲得「過年抽重機」金券。金券持有者將自動獲得抽獎資格，即使不在線，也能參與抽獎，每天都有新機會，人人都可能是滿貫重機卡幸運兒！

【招財祥獅新機上線 連環爆乘倍加局！】

為迎接2025農曆新年，《滿貫大亨》重磅推出全新遊戲機「招財祥獅」，以嶄新的設計與豐富的玩法，讓玩家感受到年節的喜慶氛圍與滿滿財運！這款新機採用盤面擴展與乘倍加局的全新機制，讓獎勵更加豐厚，翻倍的驚喜讓人目不暇給！

遊戲特色亮點：

轉出JACKPOT即中獎：簡單上手，巨額獎金輕鬆到手！招財祥獅特效震撼登場：祥獅獻瑞特效隨機出現，玩家將被滿滿財富光環包圍，感受幸運降臨的瞬間！

此外，「招財祥獅」不僅僅是遊戲，更象徵著新年好兆頭，為每位玩家帶來源源不絕的財運與驚喜。其盤面與音效設計融入濃濃的傳統年味，搭配現代科技的視覺效果，打造出視覺與聽覺雙重享受的沉浸式體驗。

無論你是遊戲老手還是新手，「招財祥獅」都能讓你快速上手，輕鬆贏得巨獎！讓這款新機陪伴你一起迎接新年財運，暢享遊戲的樂趣與無限可能！

立即加入《滿貫大亨》，一起參加新年狂歡活動，搶豪禮、拚大獎！今年的新年財神，非你莫屬！

滿貫大亨下載連結：https://tmd.onelink.me/lJO5/iiw1qv3c

活動網址：https://www.gametower.com.tw/Games/tmd/index.aspx