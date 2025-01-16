任天堂2025台北電玩展陣容公開　史上最大＋瑪利歐親善大使訪台

記者蘇晟彥／綜合報導

任天堂（Nintendo）日前宣布參展2025台北電玩展後，15日宣布今年將以最大攤位制霸電玩展，將一口氣設置100台以上試玩機台，此外，前瑪利歐配音員，現任親善大使的查爾斯・馬爾蒂內（Charles Martinet）也確定訪台與粉絲見面，邀請所有玩家到場同樂。

任天堂將於 1 月 23 日（四）至 1 月 26 日（日） 於台北南港展覽館 1 館 4 樓的 M820 展區參展。今年的攤位規模擴展至去年的 1.5 倍，達到 150 個攤位，並設置超過 100 台以上的遊戲試玩台，提供玩家親身體驗多款經典與全新遊戲的機會。

除了任天堂自家發行的遊戲，例如《 超級瑪利歐派對 空前盛會 》、《 咚奇剛 歸來 HD 》等全新力作外，還有許多來自第三方軟體廠商的展出作品。今年展出的遊戲總數超過 30 款，包括尚未上市的新作。

此外， 瑪利歐親善大使查爾斯・馬爾蒂內（Charles Martinet） 來台，與玩家一同合影留念。玩家可於 每日 11:00、13:00、16:00參加見面會，還有機會能獲得見面會限量特典「無敵星紓壓球」；同時，去年登場的瑪利歐與路易吉外，碧姬公主、耀西 以及 西施惠 也將首次登場，與粉絲們近距離互動並拍照留念。

本次展覽的亮點還包括 2025 台北國際電玩展大會舞台 (TGS STAGE)上舉行的交流友誼賽。我們邀請到來自日本與香港的選手，一起來切磋《瑪利歐賽車 8 豪華版》、《斯普拉頓 3》，至於《任天堂明星大亂鬥 特別版》則是邀請了香港的冠軍跟台灣冠軍來進行精采刺激的友誼賽，歡迎來場共襄盛舉。

活動資訊一覽

■Nintendo Switch 台北國際電玩展遊戲攤位

日期：2024年1月23日（四）至1月26日（日），共4天

地點：台北南港展覽館1館４樓 M820 攤位

時間：09:00-17:00

＊在2025年台北國際電玩展期間，現場將不會有任何關於Nintendo Switch後繼機種的發表或展示，敬請見諒。



■日本、香港、台灣 選手友誼賽

Nintendo Switch 瑪利歐賽車8 豪華版友誼賽 ＠ TpGS2025

Nintendo Switch 任天堂明星大亂鬥特別版 友誼賽 ＠ TpGS2025

Nintendo Switch 斯普拉遁 3 友誼賽 ＠ TpGS2025

日期：2024年1月25日（六）

地點：台北南港展覽館1館４樓 台北國際電玩展舞台 (TGS STAGE)

時間：12:00-17:00

■瑪利歐親善大使查爾斯・馬爾蒂內（Charles Martinet）見面會

日期：2024年1月23日（四）至1月26日（日），共4天

地點：台北南港展覽館1館４樓 M820 攤位

時間：11:00、13:00、16:00 (每場次45分鐘)