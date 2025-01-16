ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

任天堂2025台北電玩展陣容公開　史上最大＋瑪利歐親善大使訪台

記者蘇晟彥／綜合報導

任天堂（Nintendo）日前宣布參展2025台北電玩展後，15日宣布今年將以最大攤位制霸電玩展，將一口氣設置100台以上試玩機台，此外，前瑪利歐配音員，現任親善大使的查爾斯・馬爾蒂內（Charles Martinet）也確定訪台與粉絲見面，邀請所有玩家到場同樂。

▲▼ tgs 。（圖／Nietendo提供）

任天堂將於 1 月 23 日（四）至 1 月 26 日（日） 於台北南港展覽館 1 館 4 樓的 M820 展區參展。今年的攤位規模擴展至去年的 1.5 倍，達到 150 個攤位，並設置超過 100 台以上的遊戲試玩台，提供玩家親身體驗多款經典與全新遊戲的機會。

除了任天堂自家發行的遊戲，例如《 超級瑪利歐派對 空前盛會 》、《 咚奇剛 歸來 HD 》等全新力作外，還有許多來自第三方軟體廠商的展出作品。今年展出的遊戲總數超過 30 款，包括尚未上市的新作。

此外，　瑪利歐親善大使查爾斯・馬爾蒂內（Charles Martinet） 來台，與玩家一同合影留念。玩家可於 每日 11:00、13:00、16:00參加見面會，還有機會能獲得見面會限量特典「無敵星紓壓球」；同時，去年登場的瑪利歐與路易吉外，碧姬公主、耀西 以及 西施惠 也將首次登場，與粉絲們近距離互動並拍照留念。

▲▼ tgs 。（圖／Nietendo提供）

▲▼ tgs 。（圖／Nietendo提供）

本次展覽的亮點還包括 2025 台北國際電玩展大會舞台 (TGS STAGE)上舉行的交流友誼賽。我們邀請到來自日本與香港的選手，一起來切磋《瑪利歐賽車 8 豪華版》、《斯普拉頓 3》，至於《任天堂明星大亂鬥 特別版》則是邀請了香港的冠軍跟台灣冠軍來進行精采刺激的友誼賽，歡迎來場共襄盛舉。

活動資訊一覽

■Nintendo Switch 台北國際電玩展遊戲攤位

日期：2024年1月23日（四）至1月26日（日），共4天
地點：台北南港展覽館1館４樓 M820 攤位
時間：09:00-17:00
＊在2025年台北國際電玩展期間，現場將不會有任何關於Nintendo Switch後繼機種的發表或展示，敬請見諒。


■日本、香港、台灣 選手友誼賽
Nintendo Switch 瑪利歐賽車8 豪華版友誼賽　＠ TpGS2025
Nintendo Switch 任天堂明星大亂鬥特別版 友誼賽　＠ TpGS2025
Nintendo Switch 斯普拉遁 3 友誼賽　＠ TpGS2025

日期：2024年1月25日（六）
地點：台北南港展覽館1館４樓 台北國際電玩展舞台 (TGS STAGE)
時間：12:00-17:00

■瑪利歐親善大使查爾斯・馬爾蒂內（Charles Martinet）見面會

日期：2024年1月23日（四）至1月26日（日），共4天
地點：台北南港展覽館1館４樓 M820 攤位
時間：11:00、13:00、16:00 (每場次45分鐘)

▲▼ tgs 。（圖／Nietendo提供）

關鍵字：任天堂台北電玩展瑪利歐試玩遊戲

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Faker跟女友打遊戲：會放水讓她贏♥　家裡裝潢電影院「只為讓朋友用」

推薦閱讀

2025台北電玩展春節登場！全地圖公開　350款遊戲等你試玩

任天堂2025台北電玩展陣容公開　史上最大＋瑪利歐親善大使訪台

到緬甸試玩《艾爾登法環 黑夜君臨》？官方出面「勿信詐騙」

PlayStation新年特賣優惠一次看　主機省1600、美麗本人帶來新創作

《寶可夢》盆栽盒玩：皮卡丘站荷葉凝視淚眼蜥萌翻、共六種款式

專訪／憶S9世界賽「玩很爛」...FoFo進化回歸：我會是最強中路

巨大橫濱鋼彈拆除紀錄曝光！頂海風18公尺高空展開危險作業

《Wii Sports》網球真人上演！打贏球拍狂甩網笑翻：超細節

Faker向《黑白大廚》冠軍學做菜！切蒜時大廚緊張：受傷的話我得退役

【廣編】拼出2025四格預測！今年運勢讓「MOJOIN年末大賞漫畫、小說」告訴你

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

任天堂2025台北電玩展陣容公開　

2025台北電玩展春節登場！

《艾爾登法環》緬甸試玩詐騙

《鬼滅》繪師遭質疑作品是AI...心累刪除帳號

《Wii Sports》網球真人上演

漫畫家問《芙莉蓮》主角是誰吸千萬觀看

PS Portal白色完全沒貨就賣新色

PlayStation新年特賣優惠一次看

《寶可夢GO》道館守門員剋星整理

巨大橫濱鋼彈拆除紀錄曝光

最新新聞

2025台北電玩展春節登場！

任天堂2025台北電玩展陣容公開　

《艾爾登法環》緬甸試玩詐騙

PlayStation新年特賣優惠一次看

《寶可夢》盆栽盒玩皮卡丘萌翻

FoFo進化回歸：我會是最強中路

巨大橫濱鋼彈拆除紀錄曝光

《Wii Sports》網球真人上演

Faker向《黑白大廚》冠軍學做菜

拼出你的2025四格預測！

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366