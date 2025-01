《鬼滅》二創繪師遭質疑作品是AI...心累刪除帳號　攻擊者道歉了

記者楊智仁/綜合報導

《鬼滅之刃》在全球擁有大量粉絲,不少創作者也會以二創方式表達自己對作品的喜愛。然而先前有一位《鬼滅》同人繪師,由於遭到特定網友質疑作品是 AI 生成,心力交瘁情況下最後決定刪除帳號和所有創作,這件事情也在推特上引起高度關注。

▼@_9_sp常在推特發表戀柱二創作品。(圖/翻攝自@ufotable)

科技日新月異 AI 時常出現在各個領域,但也有不喜歡 AI 的人,看到疑似「AI 生成」的圖片就會對作品發動攻擊。繪師 @_9_sp 時常於推特發表與「戀柱」甘露寺蜜璃相關創作,然而先前他被質疑作品是 AI 生成,特定人士甚至還用紅筆把不合理地方圈起來進行抨擊,最終 @_9_sp 不堪其擾在 1 月 10 日發布貼文,「過去三年,能讓這麼多人看到我的作品感到相當榮幸,請原諒至今一直保持沉默的我,希望未來能以藝術家身份再次與大家相遇,帳號將於晚上 7 點刪除。」

this is insane, a legitimate artist bullied out of existence for what reason???



At what point does this kind of stuff start to deserve *actual* consequences? This platform is so unbelievably hostile to artists at this point I don't even know what to say https://t.co/Av8UGe3ahM pic.twitter.com/PdcorvE8v4