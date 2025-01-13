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《鬼滅》二創繪師遭質疑作品是AI...心累刪除帳號　攻擊者道歉了

記者楊智仁／綜合報導

《鬼滅之刃》在全球擁有大量粉絲，不少創作者也會以二創方式表達自己對作品的喜愛。然而先前有一位《鬼滅》同人繪師，由於遭到特定網友質疑作品是 AI 生成，心力交瘁情況下最後決定刪除帳號和所有創作，這件事情也在推特上引起高度關注。

▼@_9_sp常在推特發表戀柱二創作品。（圖／翻攝自@ufotable）▲▼戀柱。（圖／翻攝自@ufotable）

科技日新月異 AI 時常出現在各個領域，但也有不喜歡 AI 的人，看到疑似「AI 生成」的圖片就會對作品發動攻擊。繪師 @_9_sp 時常於推特發表與「戀柱」甘露寺蜜璃相關創作，然而先前他被質疑作品是 AI 生成，特定人士甚至還用紅筆把不合理地方圈起來進行抨擊，最終 @_9_sp 不堪其擾在 1 月 10 日發布貼文，「過去三年，能讓這麼多人看到我的作品感到相當榮幸，請原諒至今一直保持沉默的我，希望未來能以藝術家身份再次與大家相遇，帳號將於晚上 7 點刪除。」

所有創作一夕之間消失，這件事情讓不少網友感到憤怒並將矛頭指向 @zentrie101，該帳號曾對繪師進行攻擊，隨後 @zentrie101 把原本貼文刪掉，並發表多篇道歉聲明承認是自己錯了，然而這篇道歉沒辦法澆熄大家的怒火，「道歉繪師的帳號也回不來了」、「逼走繪師的不是 AI，而是真人」、「使用 AI 生成的人一點也不會在乎你的質疑，但這些指控對真正的藝術家來說會造成不可挽回的傷害。」

關鍵字：鬼滅AI

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