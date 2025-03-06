《彌助模擬器》試玩版推出！團隊諷刺原作惡搞武士

記者黃冠瑋 ／綜合報導

《刺客教條：暗影者》中因「彌助」武士角色不符合原本日本文化，導致受到許多玩家爭論。2月有開發團隊自稱「歷史正確開發者（HistoryAccurateDevelopers）」並公開自製惡搞遊戲《彌助模擬器》，引起玩家注意。團隊於3月3日在Steam上首度推出試玩版，同時宣稱將「忠實」呈現戰國時代日本與彌助故事。

▼《彌助模擬器》中武士舉起雙刀的畫面。（圖／翻攝自Steam／Yasuke Simulator）

遊戲故事描述玩家將扮演武士彌助（Yasuke），於1579年的日本與織田信長一同踏上統一國家的旅程。玩家將要學會如何精確使用武士刀戰鬥，發掘隱藏的裝備，並在這場受歷史啟發的封建日本征途中，釋放原先祖輩力量。

由「歷史正確開發者（HistoryAccurateDevelopers）」所開發的《彌助模擬器》，於3月3日在Steam新品節上推出。對此官方也表示，「彌助將會以精湛技術迎面敵人，並且會忠實呈現日本戰國時代下的面貌」。雖然官方特別強調會忠實呈現歷史，但在釋出的預告片中卻出現彌助拿著現代槍械攻擊或是駕駛跑車等惡搞場景，不過對玩家而言，重點在如何諷刺《刺客教條：暗影者》，因此吸引許多玩家們搶先遊玩（截至目前Steam試玩版公告中玩家遊戲願望清單已突破四萬人）。此外，遊戲正式版預計在3月20日Steam上推出。

▼《彌助模擬器》中彌助使用現代槍械攻擊敵人。（圖／翻攝自Steam／Yasuke Simulator）