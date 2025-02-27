《寶可夢傳說 Z-A》2025秋季登場　全新首創「即時行動戰鬥」

記者蘇晟彥／綜合報導

Pokémon 新作《寶可夢傳說 Z-A》選在寶可日中的直播「Pokémon Presents」中亮相，確定將於2025年秋季在Nintendo Switch上亮相，遊戲舞台選在曾在XY中出現過的「密阿雷市」，同時將採用全新的即時行動戰鬥，享受全新的戰鬥系統。

冒險的舞台是以人與寶可夢共存的城市為目標，推動都市再開發的「密阿雷市」，與在2013年發售的《寶可夢 X》《寶可夢 Y》中登場的「密阿雷市」相比，城市裡的花草樹木更多，還能見到充滿最新科技氣息的設備。

此外，在大企業闊星公司推動都市再開發的密阿雷市裡，存在著為了實現和寶可夢共存而打造的「野生特區」。野生寶可夢們棲息在這個由最新技術整備的區域中，在這裡可以與牠們對戰或是投擲精靈球捕捉牠們。

若是棲息在「野生特區」或密阿雷市裡的野生寶可夢，瞄準目標後投出精靈球就能捕捉牠們。只要進入精靈球的寶可夢沒有從裡面跑出來，就是成功了。

對於一察覺到氣息就會立刻逃走的寶可夢，如果躲在暗處或是從背後靠近牠，就比較不容易被發現。此外，先透過對戰去削減寶可夢的體力，便能更容易捕捉牠們。

《寶可夢傳說 Z-A》的戰鬥不同於以往《寶可夢》系列裡1回合行動1次的模式，寶可夢會和訓練家一起移動，並同時根據訓練家的指示使出招式。

除了屬性相剋之外，增添了替換寶可夢和選擇招式的時機、招式的可達範圍以及出招速度等新的遊戲要素，可以享受前所未有的寶可夢對戰也是本作的一大樂趣。