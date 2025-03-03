《寶可夢》發表會眾多新作登場！CEO：目標發展100周年

記者楊智仁／綜合報導

隨著《寶可夢》在 2025 年迎來寶可夢日（Pokémon Day），The Pokémon Company CEO 石原恆和最近在訪談中透露，他相信這個系列能夠持續發展到100 周年。這一樂觀的展望無疑讓許多粉絲對未來更加期待。

▼《寶可夢》目標發展100周年。（圖／翻攝自寶可夢）

作為全球最受歡迎的媒體 IP 之一，《寶可夢》自 1996 年在 Game Boy 推出《寶可夢 紅 / 綠》以來，已經發展成一個龐大的多媒體系列，除了 9 代主要遊戲與無數衍生作品外，還涉足動畫、周邊商品等多個領域。即便是不玩遊戲的人，也幾乎都認識這個系列，尤其是代表性的吉祥物「皮卡丘」，如今，《寶可夢》已經走過 29 年，公司也對未來發展充滿信心。

接受外媒訪問時，石原恆和提到，「只要我們持續專注於我們的使命，《寶可夢》很可能會迎來 50 周年甚至 100 周年。」考慮到該系列長年保持高人氣，這樣預測並非天方夜譚。主系列遊戲仍持續熱賣，手機遊戲如《寶可夢 TCG Pocket》與《Pokémon GO》也極為成功。然而，石原也警告說，「如果我們只是安於現狀、隨波逐流，而不去創新，這個系列可能會走向衰退。」

這番言論正值 The Pokémon Company 舉辦 Pokémon Presents 發表會之際。這場活動中，官方公布許多重大消息，包括《Pokémon GO》、《寶可夢 TCG Pocket》、《Pokémon Unite》 等現有遊戲將迎來全新內容，Netflix 原創動畫《寶可夢禮賓部》確定推出新集數，即將推出的《寶可夢 傳說 Z-A》公開遊戲畫面，並揭曉了御三家寶可夢、全新對戰 PvP 遊戲《Pokémon Champions》首次曝光。