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劇場版《鬼滅之刃 無限城篇》台灣8月上映　炎柱意志再現列車重啟

記者楊智仁／綜合報導

全球動漫迷引頸期盼的《鬼滅之刃》動畫迎來關鍵戰役，《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第一章將於8月8日在台灣盛大上映日語配音版，8月15日推出國語配音版，並同步上映2D與IMAX版本，讓影迷親身感受激烈戰鬥與極致視覺震撼。

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

此外，在迎接《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第一章之前，7月4日五周年經典——《鬼滅之刃 無限列車篇》將感動重映，這場不朽之戰將再次燃起，帶領觀眾回到煉獄杏壽郎奮戰的感人時刻。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第一章迎來激烈對決，故事承接《鬼滅之刃 柱訓練篇》，炭治郎與鬼殺隊挺身迎戰鬼舞辻無慘，在無限城展開「鬼殺隊」與「鬼」的殊死戰。頂尖動畫製作公司ufotable延續精湛技術，打造出高速流暢的戰鬥場面與震撼視覺特效，勢必讓影迷熱血沸騰、屏息以待。

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

為迎接《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》第一章上映，特別推出《鬼滅之刃》淡水紫藤花園聯動活動與《鬼滅之刃》全集中路跑，讓粉絲身臨其境感受鬼殺隊的戰鬥之旅！淡水紫藤花園預計於3月20日當週開園（依紫藤花開花時間調整，活動約為期兩週），在園區當中設有主要角色立牌（不同園區立牌不同），現場更將舉辦活動贈送電影限定明信片。

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

2025《鬼滅之刃》全集中路跑則將於3月6日全面開賣，將在新北、台中和高雄舉辦，以《柱訓練篇》為主題，鬼殺隊員集結的路跑體驗，感受與隊員並肩作戰的臨場感，還可參與沉浸式互動遊戲，挑戰全集中呼吸，更能拿到限定物資包，包含訓練上衣、鬼殺戰鬥披風毯、保溫杯等，一同訓練體力，備戰迎接無限城。

▲▼鬼滅。（圖／木棉花提供）

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》

炭治郎加入「鬼殺隊」後與最高階的劍士「柱」一同戰鬥，在《無限列車》跟炎柱煉獄杏壽郎、在《遊郭》跟音柱宇髓天元、在《刀匠村》則是跟霞柱時透無一郎以及戀柱甘露寺蜜璃一起展開激烈的戰鬥。

其後，為了面對與鬼即將到來的決戰，隊員們集體參加「柱」所舉行的聯合強化訓練《柱訓練》，此時，鬼舞辻無慘卻出現在「鬼殺隊」的大本營產屋敷府。雖然「柱」們與炭治郎連忙趕去營救陷入危機的主公大人，卻在無慘的操縱之下落入了充滿謎團的空間，炭治郎等人落下的地方，正是鬼的大本營「無限城」──「鬼殺隊」與「鬼」的最終決戰，序幕就此揭開。

關鍵字：鬼滅之刃

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