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《魔物獵人 荒野》捏臉神還原　梁朝偉香腸嘴笑翻網友

記者黃冠瑋／綜合報導

《魔物獵人：荒野》2月28日發售後，就深受許多玩家討論和遊玩。除了體驗核心戰鬥玩法外，這次《魔物獵人：荒野》的捏角系統也是遊戲中一大特色，各種身體和頭髮的細節都能處理，因此網路上就出現神還原人物以及許多讓人笑到不行的惡搞角色，其中梁朝偉香腸嘴更是笑翻眾多網友並紛紛表示回應。

▼《魔物獵人：荒野》玩家捏出梁朝偉《射鵰英雄傳之東成西就》的經典造型。（圖／翻攝自Facebook／Jia Yen Chou）

▲▼《魔物獵人 荒野》玩家捏出梁朝偉在《射鵰英雄傳之東成西就 》的經典造型。（圖／翻攝自Facebook／Jia Yen Chou）

《魔物獵人 荒野》（Monster Hunter Wilds）自 2 月 28 日狩獵開始，遊戲上線 10 小時創湧入 130 萬玩家，其中角色臉部玩法設計也深受玩家喜愛，於OBT（公測）時已有不少人花數小時研究「捏臉」以便正式版立即狩獵。

2月28日發售當日玩家除了在《魔物獵人》 社群論壇上討論遊戲玩法外，也有網友分享自己各種角色捏臉造型，像是小丑、麥當勞叔叔、Re0中的怠惰教主、獵人中的暗影旅團團長、饒舌歌手 Snoop Dogg等。其中有網友以「就這...然後我的一個小時就這樣過去了」為標題，並附上他所捏的梁朝偉香腸嘴角色，以此來致敬梁朝偉在《射鵰英雄傳之東成西就 》的經典造型。貼文一出後笑翻眾多網友並表示，「憂鬱的眼神有了，性感的嘴唇有了...... 」、「不得不說挺還原的」、「要得到女孩子的芳心一定要靠眼神，看著我性感嗎 」、「可以捏個石榴姐湊一隊」，後續貼文也因為角色的神還原，按讚數突破2萬。

此外，如果玩家想要和別人一樣的角色造型，可透過已經捏好的捏臉數據導入遊戲。操作方法如下：點開「創建角色＞獵人/隨從艾路＞確認/編輯＞獵人設計資料（レシピ）」將攻略網站或網友分享的捏臉數據依序填上即可，顏色調整部分則是可以回到對應欄位手動調整。

關鍵字：魔物獵人梁朝偉

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