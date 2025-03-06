11bit《重啟人生》新作登場！挑戰極度自我化生存體驗

記者黃冠瑋／綜合報導

以《這是我的戰爭》聞名的獨立遊戲開發商11 bit Studios在2022年宣布，將會推出生存冒險新作《重啟人生》，並於去年新品節上提供試玩版。官方也在近期IGN粉絲節活動中，釋出最新預告片並且強調，「我們企圖打造最自我化的生存體驗」，預計2025年推出。

▼ 官方於近期IGN粉絲節上釋出的最新預告畫面 。（圖／翻攝自YouTube／11 bit studios）

《重啟人生》是由波蘭研發團隊11Bit工作室開發的最新冒險生存新作。故事是描述揚．道爾斯基作為一名普通工人，被迫困在遙遠、無情星球上且他是唯一的倖存者。孤身一人的他，將面臨著一項不可能的任務：在逃離無情炙熱太陽的同時，也要操作一個為全體船員設計的大型移動基地。他生存唯一機會是透過塑造自己的「分身」，使每個人都擁有不同的技能、不同的記憶和不同的人生，彼此合作讓他能繼續生存下去。

11Bit工作室宣布《重啟人生》將會在2025年登場，同時他們也參加了近期剛結束的IGN粉絲節活動（2月24日至2月28日），並同步公開了最新預告片。在此次預告片中，可以看到遊戲將打破「第四面牆」的概念，揚的眾多分身將會做出不同選擇，可能是拋棄失敗揚並取得成功，過了從未有過的生活，也有可能是跟從本人做出的選擇。儘管如此，分身都覺得揚不適合成為領導者，但在生存岌岌可危時，無論喜歡與否，他們都必須找出合作的方式。

▼ 最新預告中，玩家基地建設的操作畫面 。（圖／翻攝自YouTube／11 bit studios）

對此，官方也強調表示，「在眾多遊戲中生存挑戰可能過於常見，但我們希望《多重人生》能帶給玩家一個極度自我化的體驗。所以這次玩家在《多重人生》遊戲中，生存不只是承受未知的一切，而是以最自我化的方式（自己看自己）」。遊戲預計2025年在PC、PlayStation 5和Xbox Series X|S上推出。