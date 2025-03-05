ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《葬送的芙莉蓮》第二季確定2026播出　旅程再起秒上推特熱搜

記者楊智仁／綜合報導

《葬送的芙莉蓮》隨著動畫近年的熱播，全世界都能感受到其人氣，千年魔法師尋找生命意義的旅程令許多粉絲感到回味無窮。在無數粉絲的期待下，今日 ( 3/5 ) 稍早官方公布《葬送的芙莉蓮》第二季確定會在 2026 年 1 月放送。

▼ 《葬送的芙莉蓮》第二季 2026 年 1 月放送。（圖／翻攝自@FRIEREN_ANI推特）▲▼ 葬送的芙莉蓮。（圖／翻攝自推特）

《葬送的芙莉蓮》從 2023 年 10 月首集播出便登上台灣 YouTube 發燒影片第 2 位、各大 OTT 平台霸榜常客，作品環繞探討「壽命」主題觸動人心，深刻劇情、角色塑造、動作場面、各方面都無懈可擊。《葬送的芙莉蓮》動畫長達半年的旅程中，粉絲們跟著芙莉蓮一起追尋生命意義、體驗各種邂逅、同時也欣賞到精彩絕倫的魔法大戰，相信不論是與阿烏拉的對決，還是後半段一級魔法使考試篇都讓大家印象深刻。

《葬送的芙莉蓮》在去年宣布第二季製作確定後，稍早官方進一步公告第二季會在 2026 年 1 月放送，同步釋出主視覺以及發表影片，只見芙莉蓮、費倫、修塔爾克三人在艾托瓦斯山的秘湯欣賞著美麗景色，同時準備再度踏上新冒險，第二季消息一出也立刻登上推特熱搜第一。

關鍵字：葬送的芙莉蓮

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【台灣最美的風景是人】遇視障者誤闖紅燈！前方駕駛下車協助過馬路畫面超暖心～

推薦閱讀

《葬送的芙莉蓮》第二季確定2026播出　旅程再起秒上推特熱搜

《魔物獵人 荒野》3月活動整理　實現起司自由、超Ｑ花猩猩α頭飾

《魔物獵人 荒野 》PC玩家「無法狩獵」理由曝光　官方點出3大原因

《幻想水滸傳STAR LEAP》新作問世　故事從初代前展開

新劇場版《柯南：獨眼的殘像》台灣上映日解禁　網：看甦醒的毛利

《GTA5 強化版》PC正式推出　玩家遇數據轉移問題「褒貶不一」

《英雄聯盟》全新國際賽將開打！中信CFO首戰碰頭歐洲霸主

UNIQLO ✕《航海王》！火拳艾斯、草帽海賊團UT經典再臨

女實況主直播一半「胸口停一隻蟑螂」！嚇到放聲尖叫：X小啦

《魔物獵人》太紅...獨立遊戲苦笑：這幾天我們一套都賣不出去

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

女實況主胸口停一隻蟑螂！嚇到尖叫：X小啦

「奇多」形狀太像《寶可夢》噴火龍爆天價

《魔物獵人》太紅...獨立遊戲賣不出去

《柯南：獨眼的殘像》台灣上映日解禁

《GTA5 強化版》PC正式推出

《寶可夢傳說 Z-A》2025秋季登場

UNIQLO ✕《航海王》經典再臨

《間諜家家酒》餐廳台北登場

《魔物獵人荒野》鍊金票攻略指南

《寶可夢》CEO：目標發展100周年

最新新聞

《葬送的芙莉蓮》第二季確定2026播出

《魔物獵人 荒野》3月活動整理

《魔物獵人 荒野 》玩家無法開啟

《幻想水滸傳STARLEAP》新作問世

《柯南：獨眼的殘像》台灣上映日解禁

《GTA5 強化版》PC正式推出

《英雄聯盟》全新國際賽將開打

UNIQLO ✕《航海王》經典再臨

女實況主胸口停一隻蟑螂！嚇到尖叫：X小啦

《魔物獵人》太紅...獨立遊戲賣不出去

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366