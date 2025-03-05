《葬送的芙莉蓮》第二季確定2026播出　旅程再起秒上推特熱搜

記者楊智仁／綜合報導

《葬送的芙莉蓮》隨著動畫近年的熱播，全世界都能感受到其人氣，千年魔法師尋找生命意義的旅程令許多粉絲感到回味無窮。在無數粉絲的期待下，今日 ( 3/5 ) 稍早官方公布《葬送的芙莉蓮》第二季確定會在 2026 年 1 月放送。

▼ 《葬送的芙莉蓮》第二季 2026 年 1 月放送。（圖／翻攝自@FRIEREN_ANI推特）

《葬送的芙莉蓮》從 2023 年 10 月首集播出便登上台灣 YouTube 發燒影片第 2 位、各大 OTT 平台霸榜常客，作品環繞探討「壽命」主題觸動人心，深刻劇情、角色塑造、動作場面、各方面都無懈可擊。《葬送的芙莉蓮》動畫長達半年的旅程中，粉絲們跟著芙莉蓮一起追尋生命意義、體驗各種邂逅、同時也欣賞到精彩絕倫的魔法大戰，相信不論是與阿烏拉的對決，還是後半段一級魔法使考試篇都讓大家印象深刻。

《葬送的芙莉蓮》在去年宣布第二季製作確定後，稍早官方進一步公告第二季會在 2026 年 1 月放送，同步釋出主視覺以及發表影片，只見芙莉蓮、費倫、修塔爾克三人在艾托瓦斯山的秘湯欣賞著美麗景色，同時準備再度踏上新冒險，第二季消息一出也立刻登上推特熱搜第一。