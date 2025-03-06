米津玄師×羽生結弦共演《金牌得主》OP　秀高難度動作夢幻合體

記者楊智仁／綜合報導

《金牌得主》（日語：メダリスト）可說是本季動畫的矚目強檔之一，以滑冰為主題動畫不僅製作精美、劇情勵志感人，主題曲〈BOW AND ARROW〉更是由創作鬼才「米津玄師」獻唱。日前〈BOW AND ARROW〉正式公開了完整 MV，影片中日本超人氣滑冰選手「羽生結弦」驚喜出演，讓粉絲們大讚「超夢幻合作」。

《金牌得主》（日語：メダリスト）是TSURUMAIKADA（つるまいかだ）所創作的漫畫，曾獲得下一部人氣漫畫大賞 2022 紙本漫畫類別第 1 名，本季動畫放送後人氣直線竄升，前幾集看著結束祈小小年紀勇於說出自己的目標，還有被女主角熱情所感動的教練明浦路司，兩人共同在滑冰這條路上踏出追逐夢想的第一步，動畫製作組在滑冰刻劃上也極緻精美，強大製作陣容讓《金牌得主》在本季動畫當中獲得相當高的評價。

值得一提的是《金牌得主》主題曲〈BOW AND ARROW〉是由「米津玄師」獻唱，在昨日 ( 3/5 ) 所公開的完整版 MV 中，史上最偉大的花式滑冰選手，曾連續五年世界排名第一、目前唯一男子花滑賽事超級大滿貫得主「羽生結弦」驚喜出演，MV 當中只見滑冰王子展現 4Lz、3A、FSSp、4S+3T、CCSp、StSq、CCoSp 等高難度動作，配合「米津玄師」動人的歌聲，再度掀起一波話題。