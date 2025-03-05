《幻想水滸傳STAR LEAP》新作問世　故事從初代前展開

記者黃冠瑋／綜合報導

Konami於3月4日舉辦《幻想水滸傳》線上發表會，公開手機遊戲新作《幻想水滸傳STAR LEAP》，遊戲將採取免費遊玩制。同時Konami動畫工作室宣布，將會和日本NBC環球娛樂聯合製作首款電視動畫《幻想水滸傳The Anime》。

▼3月4日官方公開手機遊戲新作《幻想水滸傳STAR LEAP》。（圖／翻攝自YouTube／@KONAMI573ch）

《幻想水滸傳STAR LEAP》是一款以《幻想水滸傳》世界為背景，遊戲將會描述全新108星冒險，其中以創造世界 27 個紋章中的「變化的紋章」作為開頭，故事背景在《幻想水滸傳 1》之前、《幻想水滸傳5》之後。遊戲風格採用2D像素搭配3D背景方式，並交由插畫家MoRyo，擔任角色設定，預計在iOS、Android上推出，目前官方還未確定遊戲上市日期，還有待官方正式公布。

此外， Konami動畫工作室宣布將會和日本NBC環球娛樂聯合製作首款電視動畫《幻想水滸傳The Anime》。將以遊戲《幻想水滸傳 2》的故事為背景，由曾參與眾多動畫製作的資深動畫創作者佐藤雄三執導，日野亮製片，系列製作人內藤壘企劃，並由Konami本家成立的動畫工作室製作。對此《幻想水滸傳》系列製作人內藤壘表示，「我們想保留村山吉隆先生原創故事的傑出之處，但想完整呈現全部故事僅靠遊戲不太可能，所以我很高興能動畫化 」。