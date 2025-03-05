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《魔物獵人 荒野 》PC玩家「無法狩獵」理由曝光　官方點出3大原因

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空大作《魔物獵人 荒野》發售上市後，吸引眾多玩家前往狩獵。近日，因遊戲最佳化問題，導致無法從Steam上正常開啟，因此玩家們感到困擾。對此，官方說明，「經過調查，玩家提交程式崩潰報告，我們發現主要有3大原因，包含顯示卡驅動未更新、未選到正確的顯示卡、硬體故障等」。

▼ 《魔物獵人 荒野》。（圖／翻攝自Twitter／@MH_Wilds）

▲▼ 《魔物獵人 荒野》。（圖／翻攝自Twitter／@MH_Wilds）

《魔物獵人 荒野》3日公告，解釋PC（Steam）版遊戲無法正常遊玩，主要原因有3種：顯示卡驅動程式未更新版本、因系統內多張顯示卡，導致遊戲判斷錯誤、硬體故障。同時在玩家回報中，也有玩家提出解決辦法，像是關閉相容模式、 Steam上執行時，驗證遊戲檔案的完整性等。如果都不是以上原因，官方也列出其他解決方式，提供玩家們參考。

此外，官方公開更新版本內容，其中修正食物配給站、營火料理無法解鎖、魔物圖鑑無法正常瀏覽、主線任務 NPC沒出現、特定條件可能導致遊戲畫面異常等問題。

關鍵字：魔物獵人Steam

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