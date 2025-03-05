《魔物獵人 荒野》3月活動整理　實現起司自由、超Ｑ花猩猩α頭飾

記者蘇晟彥／綜合報導

《魔物獵人 荒野》在上線後迎來首波活動，官方一口氣公佈 3 月份活動，每周將會有兩個不同的任務，首先是透過狩獵怪鳥獲得的頭部裝備「花猩猩α」以及實現「庫納法起司」自由的收集活動，各位獵人們，準備上線狩獵吧！

豐收清淨，怪鳥高興（3/5-3/19）

收集特別素材來製作可愛的頭部裝備「花猩猩α」吧！

原野：緋紅森林

承接／參加條件：HR 9 以上

完成條件：狩獵怪鳥

發佈開始時間：2025.03.05 08：00

發佈結束時間：2025.03.19 07：59

在晚飯之時點火（3/5-3/12）

全新活動任務現已登場！趕快來收集營火料理的追加食材「庫納法起司」吧！

原野：天塹沙原

承接／參加條件：HR 9 以上

完成條件：狩獵炎尾龍

極度固執的舌頭（3/12-3/19）

全新活動任務現已登場！趕快來收集強化防具要用到的堅鎧玉和尖鎧玉吧！

原野：天塹沙原

承接／參加條件：HR 21 以上

完成條件：狩獵纏蛙（歷戰個體）

雨中起舞的刺刀（3/19-3/26）

全新活動任務現已登場！趕快收集發光寶珠・劍，以裝飾品追加武器技能吧！

原野：緋紅森林

承接／參加條件：HR 21 以上

完成條件：狩獵刺花蜘蛛（歷戰個體）

渾身沙傷的莽夫之魂（3/19-3/26）

全新活動任務現已登場！趕快收集發光寶珠・鎧，以裝飾品追加防具技能吧！

原野：天塹沙原

承接／參加條件：HR 9 以上

完成條件：狩獵闢獸

夜半沙中火，匆匆無影蹤（3/19-4/2）

收集特別素材來製作以調查隊紋章為藍本的頭部裝備「調查隊耳飾α」吧！

原野：天塹沙原

承接／參加條件：HR 9 以上

完成條件：狩獵雌火龍

