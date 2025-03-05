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《魔物獵人》太紅...獨立遊戲苦笑：這幾天我們一套都賣不出去

記者楊智仁／綜合報導

短短三天內《魔物獵人 荒野》（Monster Hunter Wilds）就已經售出 800 萬套，成為卡普空（Capcom）史上銷售速度最快的遊戲，而這個數字到底有多快，卡普空歷史銷量最高《魔物獵人 世界》發售前三天內賣出 500 萬套。如果《荒野》能夠持續保持這樣的氣勢，或許它有望超越《世界》的 2,500 萬銷量紀錄，成為卡普空新銷量冠軍。

▼《魔物獵人 荒野》。（圖／翻攝自Steam）▲▼魔物獵人。（圖／翻攝自Steam）

根據外媒報導，卡普空認為《魔物獵人 荒野》能夠取得如此驚人的成功，主要歸功於以下幾點「遊戲本身的廣泛吸引力」、「強大的全球行銷推廣」、「上市前的線上測試版（Beta 測試）讓玩家能夠提前體驗」，卡普空表示，由於這些持續性的全球行銷策略，《魔物獵人 荒野》成功激起了極大的熱情與期待。

《魔物獵人 荒野》首周末登場於 Steam 平台創下 140 萬同時在線人數，即便 PC 版表現不佳，導致其整體評價降至 「褒貶不一」，但它的熱度依然不減。目前《荒野》仍是 Steam 排行榜第二名，甚至超越 Dota 2、PUBG、永劫無間、以及 Marvel Rivals 等熱門遊戲。《魔物獵人：荒野》在 Steam 平台的壓倒性成功甚至影響獨立遊戲開發者，由兩人團隊 STP Works 開發的遊戲，銷售情況在《荒野》發售後完全停滯，開發者在推特上笑著表示「從那時起，我們就沒賣出一款遊戲。」

關鍵字：魔物獵人 荒野

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