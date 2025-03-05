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《GTA5 強化版》PC正式推出　玩家遇數據轉移問題「褒貶不一」

記者楊智仁／綜合報導

Rockstar Games《GTA5 強化版》( 俠盜獵車手5 強化版 ) 正式登陸 PC 平台，讓玩家在等待《GTA 6》發售的同時，能夠體驗更高品質的版本。然而這次升級並非一帆風順，除了存檔轉移問題，部分功能刪除也讓一些玩家感到不滿，目前遊戲在 Steam 獲得褒貶不一評價。

▼《GTA5 強化版》。（圖／翻攝自Steam）▲▼GTA。（圖／翻攝自Steam）

《GTA 5》強化版為 PC 玩家帶來「光線追蹤支援、更快讀取速度」，但 Rockstar 原本希望的無縫升級，卻並未完全順利進行。對於《GTA 5》許多遊戲時數累積上千小時的玩家，當然不想從頭開始，因此 Rockstar 提供存檔轉移選項，可以透過 《GTA 5 Legacy》暫停選單上傳存檔。然而，一些玩家嘗試轉移存檔時收到錯誤訊息，無法完成轉移因此引發不滿。

即便成功登入《GTA 5》強化版，玩家仍發現部分功能被刪除，像是 PC 玩家常用的文字聊天功能在這個版本完全移除，這對於習慣打字溝通的玩家來說是一大打擊。此外，內建效能測試工具（Benchmark Tool） 也不見蹤影，讓一些希望測試遊戲效能的玩家感到困擾。

對於這些問題，Rockstar 已經做出回應，表示所有符合資格的玩家應該都能順利下載《GTA 5》強化版，並請玩家耐心等待。至於那些因不明原因被標記的帳號，目前尚未提供解決方案，希望玩家能找到其他方式繞過問題，而不用重置所有遊戲進度。

▲▼GTA。（圖／翻攝自Steam）

關鍵字：GTA5

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