「奇多」形狀太像《寶可夢》噴火龍爆天價　被炒到300萬元

記者楊智仁／綜合報導

一塊辣味奇多因為形狀類似寶可夢的噴火龍 ( 又被稱為 Cheetozard )， 2 月 10 日 在 Goldin 拍賣網站上架，隨後迅速在網路上爆紅，引發一連串驚人競標，最近在線上拍賣網站以 87,840 美元 ( 約台幣 289 萬 ) 價格售出。

▼寶可夢奇多被炒上天價。（圖／翻攝自Goldin、寶可夢官網）

相信對對寶可夢或集換式卡牌有涉略的玩家，應該知道稀有的寶可夢卡片能賣出驚人天價，寶可夢周邊收藏品向來極具市場價值，不過沒想到一塊形狀像寶可夢的零食竟然也能賣出如此價格。這塊奇多原本由 1st & Goal Collectibles 收藏，這家收藏品店聲稱已持有 Cheetozard 長達五年，該店 IG 帳號還分享這塊奇多的照片，記錄它從一個塑膠盒轉移到另一個「保護殼」過程。直到 2024 年底，它被轉售給線上卡牌交易商 Arena Club，之後似乎被某人透過抽獎活動獲得，最終由這位幸運得主在 Goldin 拍賣上出售。

一塊奇多能賣到將近 8.8 萬美元（實際競標價為 7.2 萬美元，加上 Goldin 收取 22%「買家溢價」 才來到 87,840 美元），這絕對是一件令人瞠目結舌的事情，這筆錢足以買下 24,000 包奇多，即便這筆交易數字驚人，但這個噴火龍形狀的零食並不是近十年內最昂貴的奇多，2017 年一塊形狀類似已故大猩猩「Harambe」奇多曾經被拍賣，最終成交價接近 10 萬美元，看來奇多收藏市場還真是不容小覷。