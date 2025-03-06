《鋼之鍊金術師》15周年快閃店松菸登場　投影鍊成陣、劇照打卡牆必拍

記者楊智仁／台北報導

超人氣動畫《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》為迎接動畫15周年，自2025年3月6日至4月13日推出期間限定快閃店，於松山文創園區的南向製菸工廠一樓盛大登場。現場將有主題餐點、劇照打卡佈景，以及獨家設計的快閃店限定周邊，讓鋼鍊粉重溫過往情懷。

▼《鋼之鍊金術師》限定快閃店。（圖／記者楊智仁攝）

踏入快閃店，映入眼簾的是投影於地面的鍊成陣，搭配背景經典名台詞，讓粉絲瞬間沉浸於《鋼之鍊金術師》的世界。店內精心打造羅伊的辦公室、充滿壓迫感的普萊德本體，以及經典劇照打卡牆，讓人身歷其境地感受動畫魅力。接近出口處設有留言互動區，粉絲們可以盡情寫下對作品的熱情與回憶，與同好交流心得，此外，現場還提供軍牌刻印機，可選擇軍部角色款式，並客製化刻上自己的名字，打造專屬紀念軍牌。

本次快閃店推出 15 周年限定主題餐飲，以角色形象與代表色為靈感的獨特菜單。餐飲區更還原了聖誕節夫人的酒吧，當然說到快閃店，各式周邊絕對不會缺席，阿爾馮斯盔甲工裝外套、愛德華 Q 版潮流帽 T、刺繡紋章襪、雙面漁夫帽、角色刺繡托特包，讓日常穿搭更具個性風格；手機掛繩、證件套、收納購物袋、飲料提袋等實用小物應有盡有；證件套與收納購物袋靈感來自角色服飾，愛力克兄弟款飲料提袋採用皮質搭配金屬鍊，展現充滿作品風格的質感細節。

緊接著還有壓克力立牌、雙閃鐳射徽章、金屬胸章、鑰匙圈、L 夾、明信片等多樣收藏品，讓粉絲收藏與展示，圓形地墊、毛毯、壓克力收藏鏡、無線充電盤，滿滿鍊成陣元素讓人忍不住想喊一聲「等價交換！」愛德華、阿爾馮斯、小梅的超軟Q抱枕，多款杯款融合角色立繪與經典台詞，不論是金屬露營杯、銅片馬克杯、不鏽鋼吸管杯，還是熱炒杯雙入組，皆能滿足不同場合需求。

【《鋼之鍊金術師BROTHERHOOD》15周年快閃店】

活動日期｜2025/3/6(四)－2025/4/13(日)

營業時間｜11:00 - 18:00

活動地點｜松山文創園區 南向製菸工廠一樓

活動地址｜台北市信義區光復南路133號

主辦單位｜FANFANS粉粉