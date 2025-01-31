24秋番回顧／「膽大黨、Re0」兩強權獻神回　Jump戀愛番超青春

記者楊智仁／綜合報導

2024 年秋番不論續作還是新作都表現相當亮眼，「Re:從零開始的異世界生活 第三季、在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼 第五季、BLEACH 千年血戰篇 相剋譚、香格里拉·開拓異境 第二季」，新作部分「膽大黨、青春之箱、嘆氣的亡靈想隱退、魔王 2099」也擁有不錯討論度。

▼膽大黨、Re:從零開始的異世界生活。（圖／翻攝自木棉花）

《膽大黨》

點擊率、話題熱度都爆表的年度強作《膽大黨》，動畫今年 10 月首播就引起大量討論，青春、熱血又帶有靈異科幻的特殊風格，立刻擄獲眾多粉絲的心，第七集「前往溫柔的世界」，講述身手矯健長髮女身世背景的段落，以作畫、運鏡、配樂對照出現實的冷冽與母愛的強烈讓粉絲們淚崩。《膽大黨》第二季除了會在今年放送之外，主角「小桃」的聲優「若山詩音」，於2025台北國際動漫節期間，造訪臺灣舉辦聲優見面會。

▼點擊率、話題熱度都爆表的年度強作《膽大黨》。（圖／翻攝自木棉花）

《Re:從零開始的異世界生活》第三季

《Re:從零開始的異世界生活》作為異世界作品中最為知名的系列，第三季「襲擊篇」故事主要描述魔女教在水門都市所引爆大規模衝突，除了戰鬥場面精采之外，《Re0》維持著文戲的強項，主角振奮人心演講體現出自己的成長，第 8 話在承先啟後交代戰略部署，針對魔女教的反擊即將展開，後續包含「劍鬼戀歌」、「無敵 vs 最強」令觀眾迫不急待想看到接下來的發展。《Re:從零開始的異世界生活》第三季「反擊篇」預定 2025 年 2 月正式開播。

▼Re:從零開始的異世界生活 第三季 反擊篇。（圖／翻攝自@Rezero_official推特）

《嘆氣的亡靈想隱退》

《嘆氣的亡靈想隱退 ～最弱獵人的最強隊伍育成術～》劇情描述寶物獵人盛行的時代，最強隊伍「嘆氣的亡靈」克萊．安東黎西，不知不覺受到眾人崇拜，本來以為克萊應該擁有超強實力，然而這其實是一部主角什麼都不會而被同伴們推舉為隊長，然後又被拖去一同冒險，結果不知不覺間被外界謠傳成當今第一高手，成天胃痛想吐的主角，只好設法回應旁人的期待，從頭到尾就是天大誤會的搞笑故事。

▼《嘆氣的亡靈想隱退》同樣人氣不錯。（圖／翻攝自木棉花）

《青春之箱》

《青春之箱》講述體育名校羽毛球部新生、女子籃球部王牌兩人之間邂逅的故事，台灣由 Netflix 獨佔，動畫從開頭就展現高超製作品質，精緻畫風將美麗貼心的千夏學姊魅力完全展現出來。故事內容相當正向青春，男女主為了全國大賽目標一起努力，保持著忽遠忽近的距離感讓人著急，另一位女主角小雛魅力也非常高，和大喜自然的互動及可愛外表擁有眾多粉絲，《青春之箱》今年 1 月跨季續播戀愛氛圍迅速加溫，討論度繼續往上提升。

▼《青春之箱》可謂 2024 年最青春作品。（圖／翻攝自木棉花）