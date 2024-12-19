《鬼滅之刃》快閃店台北登場！六大區與柱合照、禰豆子可愛周邊必收

記者楊智仁／綜合報導

無數動漫粉絲引頸期盼『劇場版「鬼滅之刃」無限城篇』將以三部曲的形式製作，本月已正式公開劇場版首部曲將於 2025 年上映。日前《鬼滅之刃》快閃店也宣布，預計於 12 月 27 日在新光三越台北信義新天地 A11 6F 開幕。

▼《鬼滅之刃》快閃店 12 月 27 日台北開幕。（圖／翻攝自新光三越）

《鬼滅之刃》由吾峠呼世晴繪製原作、集英社 Jump Comics 出版，第 1 冊~第 23 冊累計發行超過 1 億 5000 萬本的漫畫原作，動畫自 2019 - 2024 年放送每部都是該季霸權，預計在 2025 年上映的《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》可說是大家最期待的篇章，鬼殺隊全員出擊準備與鬼王、上弦展開死鬥，為長久以來的恩怨劃下句點，伴隨著熱潮《鬼滅之刃》快閃店將於 2024 年 12 月 27 日 - 2025 年 2 月 16 日在新光三越台北信義新天地 A11 6F 開幕。

這次《鬼滅之刃》快閃店共設計六大打卡點，包含「遊郭篇、刀匠村篇」大顯身手音柱、戀柱打卡牆，一旁則是霞柱大扭蛋，以及主角與柱們全員集合等主題拍照區域，現場帶來近百款周邊，無框畫、流沙壓克力牌、LED 燈、耳飾、等實用小物，無一郎「ID卡套」、炎柱「滑鼠墊」、炭治郎 & 禰豆子兄妹應有盡有。

【《鬼滅之刃》快閃店】

展覽日期：2024年 12月27日 - 2025年2月16日

展覽地點：台北市信義區松壽路11號6F（新光三越 台北信義新天地A11 6F）

營業時間：週日～週四：11:00～21:30; 週五、週六：11:00～22:00