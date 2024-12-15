直擊／《聯盟戰棋》澳門公開賽冠軍賽開打　鵝鵝騎士換裝娃開場就爆賣

記者蘇晟彥／澳門報導

《聯盟戰棋》澳門公開賽15日冠軍賽開打，經過2天激烈廝殺，最終由8名佼佼者突圍，闖進最終冠軍賽。本次《ETtoday遊戲雲》受台灣大哥大、RIot邀請，前往澳門參與盛事，直擊現場滿滿「奧術風」佈景。此外，本次最後歡迎的「鵝鵝騎士換裝娃娃」周邊也大受歡迎，剛開賣就遭到玩家無情爆買，成為本次最有人氣的商品。

▼「鵝鵝騎士換裝娃娃」受到玩家熱烈「爆買」。（圖／記者蘇晟彥攝影）



本次場地與版本相同，都以「奧術」風格作為裝飾，從奧術隧道、爆爆（吉茵克絲）房間到黑玫瑰鏡像空間，都可以讓玩家恣意拍照，現場也有《聯盟戰棋》的各種吉祥物，像是巴豆龍、鵝鵝騎士等，讓現場的玩家可以跟他們拍照、打卡留念。

此外，Riot在月初公開的集換式卡牌遊戲《Project K》（符文戰場）也在會場中公開，預計2025年會先在中國上市，再發行到各地，製作人柴誠然也表示，「《Project K》與《LoR》客群不同，比較偏向線下式互動，上線過後將有16位傳奇英雄可以構建牌組。

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▼榮光進化隧道。



▼黑玫瑰鏡像空間。



這次澳門公開賽也販售《聯盟戰棋》相關周邊，其中「鵝鵝騎士換裝娃娃」最受到玩家熱烈歡迎，在現場一共販售「我不是犽宿」、鵝鵝騎士兩個版本，最特別的是他們的頭套、武器都是以磁吸式的方式組裝，因此玩家可以任何將他們拆開、放上，裝飾成屬於自己的專屬鵝鵝騎士。此外，《Project K》限量奧術套組一開場就立刻售罄，也讓不少現場玩家惋惜。

▼鵝鵝騎士的頭套、武器都可以拆開組裝。



▼「奧術」鵝鵝騎士鍵帽組。







最後，在開賽前，8位進入總決賽的選手也接受媒體訪問，這次不乏有許多「最後希望」進入到決賽，遺憾的是台港澳賽區選手鐵之硬沼（Iron Bog）、天晴（Haruru）止步在16強賽事，無緣進入到最終舞台，巴西選手Aram在受訪時很激動表示，自己沒想到可以進入到最後一輪，他也感性地想用葡萄牙語回答，希望能激勵同賽區的玩家奮戰；而已經拿下2冠的Tilte則表示，自己這次的目標一樣放在第一名。會繼續努力。

▼最終由4位中國賽區、1位法國、1位日本、1位加拿大及1位巴西玩家進入總冠軍賽。

