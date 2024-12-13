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《Project K》搶先試玩　核心玩法鮮明、超易懂的4人混戰卡牌遊戲

記者蘇晟彥／澳門報導

Riot Games 月初公布旗下集換式卡牌《Project K》（中譯：符文戰場）消息，在《聯盟戰棋》澳門公開賽搶先讓媒體體驗，遊戲分成2人、4人，本次媒體先行體驗4人玩法，官方先準備好牌組，一副牌組共有40張主卡組（英雄、法術）及12張符文卡組（類似費用），玩法將以佔領戰場得分，最先拿到8分的將成為贏家，就讓《ETtoday遊戲雲》帶著大家搶先試玩！

×遊戲規則可能略有不同，以官方正式公告為準

▼本次《Project K》體驗的牌組是吉茵克絲，牌組特色為快攻、濾牌流。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ project K,符文戰場,集換式卡牌 。（圖／記者蘇晟彥攝）

《Project K》遊戲規則簡介

每個人將準備40張主卡組（包含一張英雄、一張傳奇卡）及12張符文卡組，英雄卡必須與傳奇卡英雄相同，將不需要從卡牌組中抽出，一開始就放在基地中，傳奇卡則為每個牌組都必備的卡牌，將會有特殊能力，主導整個牌組的進行。符文卡組則類似費用，每回合增加2點，當重新開始回合時會全部回復，但有些手牌必須「消耗符文」，以下圖吉茵克斯為例，她上場時需要5費（卡牌左上角）及一個混沌符文（費用下方），當消耗符文時，就必須重新丟回符文卡組內，而剛進入戰場的卡牌為「非活躍狀態」（意思是指不能進行攻擊、佔領戰場），但部分卡牌擁有「急速」能力，透過指定動作就可以立即戰鬥。

而每局開始前，玩家將從自己手上丟出「戰場卡」，共有3張，以四人局為例，沒被選上的玩家將先手，當戰場上有其他英雄時，將進行「戰鬥」，左上角費用為體力、右上角拳頭為攻擊力，攻擊力大於體力則消滅敵軍，但戰鬥結束後就會回復體力（意思是指只要消滅對手，體力就不會減少），但可以進行「聯合攻擊」，在同樣戰場上的英雄卡可以累加攻擊力攻擊高費的對手，假設自己出的是2費2攻、3費3攻，與對手4費3攻戰鬥，對手的4費3攻會被消滅，但我方也會有一名英雄被消滅。

每當佔領一次戰場就會獲得1點積分，集八點就將贏下勝利。

▲▼ project K,符文戰場,集換式卡牌 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼一開始將決定三張戰場，不同戰場會有不同的限制。

▲▼ project K,符文戰場,集換式卡牌 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在這次體驗活動中，官方共提供4個牌組，分別是吉茵克絲、犽宿、維克特及弗力貝爾，記者自己拿到的是吉茵克斯牌組，傳奇卡牌的能力是「當回合開始時，手牌未滿2張即可抽1張牌」，牌組大多卡牌的能力都圍繞在「棄置一張手牌，獲得ＸＸ能力」，因此可以很清楚明白，這個牌組大概率是走快攻、濾牌流，所以在遊戲開始前期，拿分十分容易，透過不斷急速（進入基地後馬上可以前進戰場）等能力，但牌組大多數的牌費用、攻擊較低，因此到了遊戲中期，都必須靠疊屍的方式拿分，相較於其他牌組可能都有7、8費牌，就顯得較為無力。

由於大家都是第一次接觸，整局玩下來的時間大約落在35分鐘左右，體感上如果熟悉，可能可以減少剩25分鐘，遊戲的核心機制滿清楚，就是佔領戰場，卡牌的玩法也會圍繞在「傳奇英雄上」（例如犽宿就有高破壞力，上場時可以直接做出6費攻擊），但由於是4人混戰，要先牽制誰、不讓誰拿分，就必須要審慎思考。

▲▼ project K,符文戰場,集換式卡牌 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ project K,符文戰場,集換式卡牌 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼單回合佔領戰場就能獲得一分。

▲▼ project K,符文戰場,集換式卡牌 。（圖／記者蘇晟彥攝）

整體來說，對於常接觸卡牌遊戲的玩家，《Project K》的玩法並不會到太陌生，許多機制在各大牌組上都有出現（例如快攻、連擊等等），所以參加試玩的媒體大多數都有遊戲經驗，都能滿輕鬆的打出不少Combo，而且每個牌組的核心戰術都滿明確（以目前官方推薦的牌組來看），推薦給喜歡《英雄聯盟》宇宙的玩家，是一款可以試試看的集換式卡牌遊戲。

目前上市時間未定，待官方公佈。

▲▼ project K,符文戰場,集換式卡牌 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ project K,符文戰場,集換式卡牌 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：遊戲卡牌RiotGamesProjectK媒體試玩

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