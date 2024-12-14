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專訪／《Project K》開發幕後解密　與LoR切開戰場、原創英雄可能一次說

記者蘇晟彥／澳門報導

Riot旗下全新集換式卡牌遊戲《Project K》（中譯：符文戰場）在《聯盟戰棋》澳門公開賽亮相，《符文戰場》執行製作人柴誠然也接受《ETtoday遊戲雲》專訪，他說，「推出集換式卡牌遊戲是要滿足線下玩家社交需求，除了今天亮相的四種外，上市後會先推出16隻傳奇英雄，大家熟悉的安妮、蓋倫都會出現」，但暫時不會原創英雄、內容的出現，他笑著說，「現在英雄聯盟就有160多位英雄，還有得慢慢開發，未來大家可以玩得過癮！」

▼《Project K》（符文戰場）將在2025年正式上市。（圖／Riot提供）

▲▼ 符文戰場 。（圖／Riot提供）

《Project K》的消息在 6日才釋出，但在15日就在澳門公開賽開放現場試玩，顯然是有備而來。對此，柴誠然表示，開發項目是從去年開始，但因為團隊中有非常多資深卡牌企劃、設計師，因此整套玩法就很順利的開發出來。針對Riot旗下其實已經有《符文大地傳說》（Legends of Runeterra）這一套卡牌對戰遊戲，會整個換一套機制而不是將線上版本開發成實體版，柴也解釋，LoR滿足的是線上想要追求排名、對戰的玩家，但線下集換式卡牌的方式，是針對喜歡面對面交流，是一種比較偏向社交的玩法，因此從玩家的角度來說，這兩款遊戲追求的族群是完全不一樣的。

而在體驗階段中，目前看到吉茵克絲、弗力貝爾、維克特及犽宿四張傳奇英雄，也分別對應了四種完全不同體系的打卡，柴誠然說，在現場提供的是比較「進階」一點的組合（像是維克特就是召喚流、犽宿是連鎖流），等到實際上線後，會有一些比較新手向的傳奇英雄，像是蓋倫、易大師、安妮等，玩家可以選擇這些上手，他也進一步解釋，每隻英雄都會賦予整個牌組「獨特的玩法」，玩家可以依照自己的理解去建構牌組，找到屬於自己的專屬玩法。

▼澳門公開賽中釋出的是比較進階的牌組，正式推出後將會有16張傳奇英雄，可以任意組建自己想要的牌組。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ project K,符文戰場,集換式卡牌 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在試玩的時候，一輪遊戲結束大約落在35分鐘，由於記者本身試玩的是吉茵克絲牌組，特色是快攻、濾牌流，但整個牌組的牌只用了約15張（基礎主卡40張），體感會覺得「時間有點太久、牌張數會太多」，柴表示，在設計的時候，如果大家對遊戲都很熟悉的話，團隊測試一局遊戲約會落在15分鐘，但由於他們主打「線下交流」，四個人面對面一定有很多討論、交流，整體時間可能會再被拉長，應該會有30分鐘左右。

在卡牌推出的部分，遊戲暫時沒有「原創英雄」（像是LoR會想要補充聯盟宇宙的概念）的想法，柴笑著說，「英雄聯盟就有160多位英雄，完全沒有必要再去做原創」，而卡牌將會以卡包販售的形式，可能會有一些基礎的套組提供給玩家，但後續也是以卡包的形式進行，當然像是在體驗時會有一些閃卡、鑽卡等等，這次「澳門公開賽」也有販售《奧術》的紀念套組，但柴誠然強調，「這些卡片不會因為鑽卡、閃卡改變能力數值，純粹就是提高收藏價值而已」

最後，柴誠然也說，在明年上市後，一定會陸續有一些線下賽事、交流的規劃，也期待玩家能夠喜歡這款遊戲，未來將會提供更多有趣的卡牌玩法！

▼在這次Macao OPEN釋出限量的「奧術」套組，在現場造成搶購。（圖／Riot提供）

▲▼ 奧術,Project K。（圖／Riot提供）

▲▼ project K,符文戰場,集換式卡牌 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：英雄聯盟

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