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三菱宣傳《柯南》劇場版出現自家電波望遠鏡　網笑翻：準備爆炸

記者楊智仁／綜合報導

家喻戶曉的《名偵探柯南》電影每一年都在刷新紀錄，各種爆炸動作場景令人印象深刻，第 28 部劇場版《名偵探柯南：獨眼的殘像》( 暫譯，名探偵コナン 隻眼の残像 ) 馬上要在明年登場，日本三菱電機官方也發文表示，自家「45公尺電波望遠鏡」出現在宣傳視覺圖上，不過貼文一出網友馬上笑稱「爆炸預備」。

《名偵探柯南》劇場版每年都會吸引許多觀眾們進戲院觀看，M27「100 萬美元的五稜星」票房飆破 155 億日圓更是刷新歷史紀錄。新劇場版「獨眼的殘像」以毛利大叔、長野縣警「大和敢助」作為主角，在白雪紛飛的山岳上揭開塵封多年的秘密，電影預計會在 4 月 18 日上映，相信屆時又會掀起一股柯南熱潮。

而說到《柯南》劇場版，每年開頭一定會有建築物爆炸似乎已經成為慣例，先前三菱電機官方發文表示，自己家出產的「45 公尺電波望遠鏡」居然出現在《名偵探柯南：獨眼的殘像》視覺圖上，並附上許多火焰的貼圖，似乎連小編都能預想到大事不妙了，許多網友留言，「爆炸預備」、「我已經聽到元太準備喊『好厲害了』 ( 喊完都會爆炸 )」、「沒事反正炸掉鈴木財團會負責」、「我已經可以想像柯南踩著滑板衝上去的場面了」

關鍵字：柯南

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