「Re:0、藥師少女、我獨自升級」！明年1月強檔動畫續作看不完

記者楊智仁／綜合報導

2024 年已經邁入尾聲，眾所期待的 1 月新番也即將到來，2025 年冬天有許多高人氣續作即將登場，包含「Re:從零開始的異世界生活 第三季 反擊篇、藥師少女的獨語 第二季、BanG Dream! Ave Mujica、我獨自升級 第二季...」，接下來就讓我們一起看看，2025 年冬番的高期待續作。

▼2025 年冬番的高期待續作。（圖／翻攝自推特）

【Re:從零開始的異世界生活 第三季 反擊篇】

異世界作品中最為知名的系列，《Re:0》第三季「襲擊篇」今年 10 月播出後迅速引發討論，故事主要描述魔女教在水門都市所引爆大規模衝突，除了戰鬥場面精采之外，《Re0》維持著文戲的強項，主角振奮人心演講體現出自己的成長，第 8 話在承先啟後交代戰略部署，針對魔女教的反擊即將展開，後續包含「劍鬼戀歌」、「無敵 vs 最強」令觀眾迫不急待想看到接下來的發展。《Re:從零開始的異世界生活》第三季「反擊篇」預定 2025 年 2 月正式開播。

▼Re:從零開始的異世界生活 第三季 反擊篇。（圖／翻攝自@Rezero_official推特）

【藥師少女的獨語 第二季】

全球銷量突破 2400 萬冊《藥師少女的獨語》，去年動畫放送後人氣繼續走高，看著貓貓憑藉自身學識和技能，在勾心鬥角的宮廷中排憂解難、建立人脈發掘出宮廷裡不為人知一面，讓大家深陷入少女魅力中。第二季將聚焦在玉葉妃懷孕後的後宮勢力變化，貓貓重新回到驗毒工作岡位，同時樓蘭妃入宮、想取壬氏性命的重大懸案，消失的嫌疑犯「翠苓」...，首季所留下層出不窮的謎團，奔走宮廷中的貓貓會將如何和壬氏一起解決難題。《藥師少女的獨語》動畫第二季預計 2025 年 1 月 10 日連兩季度放送。

▼藥師少女的獨語 第二季。（圖／翻攝自@kusuriya_PR推特）

【BanG Dream! Ave Mujica】

相信動漫迷們對於《BanG Dream! It's MyGO!!!!!》這部動畫絕對不陌生，關於少女樂團解散、再結成的故事，各大梗圖這幾個月完全席捲動漫圈。《BanG Dream! Ave Mujica》作為《BanG Dream!》續篇動畫，故事描述豐川祥子所發起的樂團「Ave Mujica」，雖然在商業層面取得成功，然而，失去命運夥伴以及養育家庭的少女，究竟是為了什麼要背負他人的一生繼續著樂團，2025 年 1 月 2 日將逐步揭曉謎底。

▼BanG Dream! Ave Mujica。（圖／翻攝自@bang_dream_info推特）

【我獨自升級：二次覺醒】

隨著預告片裡男主角成振宇一聲「起來」，影子軍團從地面突然竄起，宣告《我獨自升級》2025 年 1 月將迎來第二季續作，這部全球觀看次數超過 143 億次的漫畫，劇情邁向全新高潮。《我獨自升級》原作獲獎無數，動畫第二季依舊維持著豪華陣容，目前已確定主題曲「ReawakeR」將由 LiSA 演唱的消息，同時找來韓國團體 Stray Kids 成員 Felix 共同負責，作曲編曲為澤野弘之。

▼我獨自升級：二次覺醒。（圖／翻攝自@sololeveling_pr推特）

【我的幸福婚約 第二季】

對於喜歡戀愛番的動漫迷來說，《我的幸福婚約》第二季即將在 1 月 6 日放送，主打著奇幻和風戀愛物語，小說去年即突破 800 萬冊銷量，更獲得「全國書店員推薦的漫畫 2021」第一名等多項殊榮。走出過往陰霾漸漸找到自信的美世，學會信任他人當代最強異能者清霞，感情日漸加深的夫婦兩人接下來會如何發糖，前方又有甚麼危機在等著他們共同跨越令人期待。

▼《我的幸福婚約》第二季確定製作。（圖／翻攝自@watashino_info）

【青春之箱】

去年強敵環伺的秋番，有部作品憑著美麗且細膩的校園愛情生活揭開青春序幕，《青春之箱》講述體育名校羽毛球部新生「豬股大喜」，暗戀著女子籃球部王牌學姊「鹿野千夏」的故事。作為《週刊少年Jump》近年主力戀愛作品之一，原作銷量去年 9 月就突破 500 萬本，動畫化後有望更上一層樓，動畫從開頭就用美如畫的學姊和精緻場景吸引觀眾目光，大喜與千夏兩位同樣以「全國大賽」為目標，同一屋簷下的戰友，加上忽遠忽近的戀愛感把青春氛圍拉到最高峰。《青春之箱》來到 2025 年跨季續播，台灣由 Netflix 獨佔，在國外動畫投票網站人氣也相當不錯。

▼《青春之箱》跨繼續播。（圖／翻攝自@aonohako_PR）