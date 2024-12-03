CAPCOM POP-UP快閃店首次登台　20週年金色肉墊枕等搶

記者蘇晟彥／綜合報導

發行、代理商傑仕登宣布，12月20日(五)至12月29日(日)，將在台北地下街，開設快閃店 「CAPCOM POP-UP Store in Taiwan」，這是CAPCOM首次在台授權開展快閃店，將帶來《魔物獵人》20週年紀念商品、1：1金色肉塊等，讓粉絲不用飛到日本就可以一網打盡。

▼CAPCOM POP-UP Store將在月底在台灣快閃。（圖／傑仕登提供）

「CAPCOM POP-UP Store in Taiwan」販售旗下多款名作角色周邊外，種類涵蓋模型、絨毛玩偶、雜貨等，也引進只在日本CAPCOM STORE才買得到的多種限定商品，同時為慶祝《Monster Hunter》系列20週年，快閃店也設置專區販售20週年相關周邊，滿足台灣的CAPCOM粉絲各種需求，提供收藏喜愛角色的難得機會。

不用飛日本去買！CAPCOM STORE 商品首次引進台灣

「CAPCOM STORE」是販售包含《Monster Hunter》、《Resident Evil》、《Street Fighter》、《逆轉裁判》、《洛克人》等 CAPCOM 人氣角色商品的官方直營店。此次快閃店將引進多款僅在日本CAPCOM STORE販賣的限定商品，讓台灣的粉絲們不用飛到日本，也能收藏喜愛的角色周邊。