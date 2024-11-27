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電玩展獨立遊戲大獎「52國340團隊」創新高　台灣入圍數第一

記者楊智仁／綜合報導

由台北國際電玩展（TGS）主辦的獨立遊戲大獎「Indie Game Award」今日公布入圍名單，隨著獎項的國際影響力持續擴大，本屆共吸引52個國家地區、340組團隊參賽，不僅報名件數較去年增加26%，更有包括喬治亞、亞塞拜然、拉脫維亞、埃及、烏克蘭、烏拉圭、紐西蘭在內，共7國首度參賽，來自紐西蘭的團隊作品更是首次參賽就闖入決選，堪稱年度新星。入圍作品將由遊戲產業專家、媒體、歷屆IGA得獎團隊及影音創作者組成的評審團，從劇情、音效、美術、遊戲機制、創造力等面向進行試玩評選，選出包含「最佳遊戲」在內，共8個奬項得主，Indie Game Award 2025得獎作品將於TGS特設展示專區、開放玩家現場試玩體驗。

▲▼TGS。（圖／TGS提供）

Indie Game Award國際新星輩出　台灣入圍團隊數居第一

邁入第11年的Indie Game Award影響力遍及全球，本屆入圍決選的團隊來自台灣、中國、韓國、印尼、瑞典、馬來西亞、泰國、西班牙、紐西蘭、荷蘭、丹麥、智利、加拿大、日本、阿根廷、美國等，共16個國家地區的28組團隊，其中作為紐西蘭代表首度參賽的Whistling Wizard帶來的動作平台冒險遊戲《西部幽魂》以簡潔獨特的美式漫畫風格，在參賽團隊互評的初審階段大獲青睞。加拿大團隊LocalThunk則帶著日前甫入圍The Game Awards的話題作品《Balatro》強勢來襲，成癮性超強的創新設計，一口氣入圍「最佳遊戲設計」、「最佳創新」、「最佳手機遊戲」三大獎項，也是今年最強大的競爭者之一。

此外，台灣本土團隊的表現同樣亮眼，共5組強勢挺進決選，位居第一。熊骨工作室歷經長達4年的努力，帶著終於正式上架的《沉沒意志》作品再度重返，還有杯狗遊戲《紅眼露比》、曙光工作室《The Star Named EOS：未曉星程》、今年在海外獲獎項肯定的心流遊戲《Bionic Bay: 換影循跡》及學生團隊木鼠遊戲《無神之徑》，皆入圍決選。Indie Game Award 2025最終獲獎名單將於1月22日公告。

▲▼TGS。（圖／TGS提供）

B2B商務區預先登錄12月啟動　擴大全球遊戲產業合作交流

TGS過去一年積極參與全球展會交流，包括日本Tokyo Game Show、Tokyo Indie Game Summit、韓國G-STAR、上海China Joy、WePlay及泰國Thailand Game Show，為台灣遊戲產業打造更多商機; 今年更累積帶領10組本土獨立遊戲團隊前往各地進行產業交流，包括日本BitSummit、菲律賓Philippine GameDev Expo(PGDX)、韓國BIC Festival、新加坡gamescom asia等。TGS團隊將爭取與各大遊戲展會延續合作協議，持續擴大全球遊戲產業合作交流。

▲▼TGS。（圖／TGS提供）

關鍵字：國際遊戲獨立遊戲TGSIndieGameAward台灣團隊

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