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全球預約破千萬！《咒術迴戰 幻影夜行》新手必抽推薦　原創福岡分校劇情等你加入祓除咒靈

記者蘇晟彥／綜合報導

在事前就備受全球玩家期待、預約人數破千萬，由BILIBILI HK LIMITED 所代理、改編自人氣動漫《咒術迴戰》全新手遊《咒術迴戰 幻影夜行》，即將在7日全球同步上線，即刻登入就能領取預約獎勵－7500迴珠以及SSR自選券。

遊戲將忠實還原原作超人氣角色虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇和五條悟等熱血的戰鬥場景，並由動畫原班聲優全程配音演出，讓玩家可以重溫動畫經典片段 ，《ETtoday遊戲雲》也整理了「新手必抽」、「初期陣容」提供玩家做參考，讓大家第一時間就可以順利推關，盡情體驗《咒術迴戰 幻影夜行》的無窮魅力。

>>遊戲下載連結<<

▼《咒術迴戰 幻影夜行》確定將在 11月 7日 全球上市，

▲▼ 咒術迴戰 。（圖／BILIBILI提供）

《咒術迴戰 幻影夜行》結合了動漫原作的情節和創新玩法，玩家可以收集多位人氣角色並運用他們的獨特術式來進行戰鬥。遊戲採用獨特的「指令式戰鬥」讓玩家根據戰況靈活安排角色並使用策略擊敗敵人。遊戲角色共分成「幻／影／夜／行」四種屬性，同時將有「體術／咒術」的傷害類型，每位角色都可以使用必殺技、連攜必殺與迴想殘滓來迎戰咒靈，玩家必須盡可能地收集各種類型的夥伴，來應對不同的戰鬥。

 除了節奏感極佳的戰鬥外，遊戲中也將能重溫動畫中的經典場景，還能體驗包括福岡分校的獨家故事劇情，並由動畫原班聲優全程配音，使遊戲更加生動逼真。遊戲製作人大森達也還特別分享了一段影片，介紹遊戲的核心玩法及亮點，幫助玩家快速上手。影片詳述了角色配隊、技能提升、關卡挑戰等機制，讓新手玩家在體驗遊戲時更具優勢。

▲▼ 咒術迴戰 。（圖／BILIBILI提供）

▲▼ 咒術迴戰 。（圖／BILIBILI提供）

▼遊戲戰鬥實機畫面，玩家將可以遊玩原作中各角色，同時使用必殺技、連攜必殺與迴想殘滓擊殺強大的咒物，享受超爽快打擊感。 

對於新手來說，陣容該怎麼搭配、要怎樣才能順利將劇情推動打到更好的素材資源是一大難題，《ETtoday遊戲雲》就整理了官方提供的資料，來推薦大家在開服後必拿角色，

對於新手來說，陣容該怎麼搭配、要怎樣才能順利將劇情推動打到更好的素材資源是一大難題，《ETtoday遊戲雲》推薦大家在開服後的必拿角色，

首抽陣容推薦

1. 配隊與陣容推薦
初始陣容：建議選擇角色虎杖悠仁（宿儺的容器）、伏黑惠（不平等的救贖）及釘崎野薔薇（為了自己而活），完成新手引導至1-2關卡後，可進行轉蛋抽取，更新陣容。
進階陣容：推薦加入三輪霞（決心的迎擊）、結木海斗（身為術師的覺悟）、禪院真依（聰慧的彈丸）、加茂憲紀（三大家族之血）等角色，搭配四種特性角色各一，以便應對不同戰鬥情境。
最優陣容：最佳陣容包含熊貓（不要小瞧人偶）、釘崎野薔薇（鐵娘子）、狗卷棘（覺悟的咒言）、五條悟（最強）。如果能抽到這四個SSR角色，則可以順利推進至第9章。

2. 角色抽取建議
SSR自選券取得方式：除了現在下載就能獲得一張SSR自選券之外，開服的三個限定UP池，在完成卡池的4個STEP後，可各獲得一張該卡池的SSR角色自選券。
推薦抽取角色：三個自選券 角色為釘崎野薔薇（鐵娘子）、狗卷棘（覺悟的咒言）、五條悟（最強），適合有策略地抽取，進一步加強陣容。

以上為主要配隊機制與抽取角色的精選指南，以幫助玩家在初期及進階階段組建更佳陣容，順利推進遊戲。

▼在遊戲中「弱點特性」會大大影響戰鬥結果，必須善用屬性相剋的角色對付咒靈。

▲▼ 咒術迴戰 。（圖／BILIBILI提供）

▲▼ 咒術迴戰 。（圖／BILIBILI提供）

官方為了歡慶《咒術迴戰 幻影夜行》上市，將在 11月 9日於台北、首爾及洛杉磯舉辦線下實體慶祝活動。參與活動的玩家將有機會深度沉浸體驗《咒術迴戰》的世界、挑戰遊戲內的專屬特別活動，並收藏限量版的週邊商品。對於無法到場的粉絲來說，也能收看線上直播，跟全球玩家一同感受上市的慶祝熱潮。

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▲▼ 咒術迴戰 。（圖／BILIBILI提供）

關鍵字：咒術迴戰

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