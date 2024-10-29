「芙莉蓮 ~ 變成豎捲髮 ~」模型　逃出寶箱怪委屈造型爆笑還原

記者楊智仁／綜合報導

《葬送的芙莉蓮》動畫自去年就擁有高人氣，現在各種活動、聯名周邊仍不斷推出，官方也接連帶來第二季製作確定的好消息。如今日本 SEGA PRIZE 也宣布推出「芙莉蓮 ~ 變成豎捲髮 ~」景品，完美還原動畫中芙莉蓮從寶箱怪中掙脫的辛苦模樣。

▼「芙莉蓮 ~ 變成豎捲髮 ~」。（圖／翻攝自木棉花、@seganewsnavi）

芙莉蓮大戰寶箱怪絕對是作品內最有趣的一幕，明明是個性沉穩千年魔法使，看到寶箱怪賭徒心態直接啟動，結果每次都被咬住也因此出現「好黑喔！好可怕喔！」的經典台詞。在一次被咬住過程中，費倫問到，「您一個人都怎麼處理呢？」，芙莉蓮回答「用攻擊魔法從裡面爆破，但頭髮會被燒到捲起來」，接下來就是芙莉蓮豎捲髮的狼狽模樣，畫面可愛又有趣。

這次 SEGA PRIZE 就還原動畫經典一幕，只見芙莉蓮穿著熟悉魔法使服裝，眼睛瞇成兩個小點看起來非常委屈，最重要的豎捲髮造型也完美還原，跪坐姿雙手放在膝蓋上，彷彿在拜託費倫幫忙整理一下頭髮。此款商品預計會在 2025 年春天發售，對於《葬送的芙莉蓮》粉絲來說，又多了一個有趣的模型可以收藏。