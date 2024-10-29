ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

「芙莉蓮 ~ 變成豎捲髮 ~」模型　逃出寶箱怪委屈造型爆笑還原

記者楊智仁／綜合報導

《葬送的芙莉蓮》動畫自去年就擁有高人氣，現在各種活動、聯名周邊仍不斷推出，官方也接連帶來第二季製作確定的好消息。如今日本 SEGA PRIZE 也宣布推出「芙莉蓮 ~ 變成豎捲髮 ~」景品，完美還原動畫中芙莉蓮從寶箱怪中掙脫的辛苦模樣。

▼「芙莉蓮 ~ 變成豎捲髮 ~」。（圖／翻攝自木棉花、@seganewsnavi） ▲▼芙莉蓮。（圖／翻攝自木棉花、@seganewsnavi）

芙莉蓮大戰寶箱怪絕對是作品內最有趣的一幕，明明是個性沉穩千年魔法使，看到寶箱怪賭徒心態直接啟動，結果每次都被咬住也因此出現「好黑喔！好可怕喔！」的經典台詞。在一次被咬住過程中，費倫問到，「您一個人都怎麼處理呢？」，芙莉蓮回答「用攻擊魔法從裡面爆破，但頭髮會被燒到捲起來」，接下來就是芙莉蓮豎捲髮的狼狽模樣，畫面可愛又有趣。

這次 SEGA PRIZE 就還原動畫經典一幕，只見芙莉蓮穿著熟悉魔法使服裝，眼睛瞇成兩個小點看起來非常委屈，最重要的豎捲髮造型也完美還原，跪坐姿雙手放在膝蓋上，彷彿在拜託費倫幫忙整理一下頭髮。此款商品預計會在 2025 年春天發售，對於《葬送的芙莉蓮》粉絲來說，又多了一個有趣的模型可以收藏。

關鍵字：芙莉蓮

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

推薦閱讀

「芙莉蓮 ~ 變成豎捲髮 ~」模型　逃出寶箱怪委屈造型爆笑還原

KAKAO WEBTOON台灣關站時間曝光　退款申請「僅開1個月」

神人造《寶可夢》雙彈瓦斯線香盒爆紅　精緻作工網讚：拜託商品化

GSC為環保大改黏土人外盒　紙盒拿掉透明窗引網友大反彈

萬代與Rebel Wolves推全新動作RPG遊戲　中世紀歐洲奇幻大作

Faker七度殺入世界總決賽！挑戰第五冠、T1盼刷新多項紀錄

知名遊戲製作人小島秀夫談理想人才：比我更厲害...怪獸也無所謂

收視保證！《英雄聯盟》T1 vs Gen.G刷新本屆世界賽最高觀看

T1再度殺進總決賽！關鍵團戰翻盤3-1擊倒心魔Gen.G

日將棋天才「八冠王皮卡丘娃娃」超可愛　總項目募資金額破2.7億

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《寶可夢》雙彈瓦斯線香盒爆紅

萬代推「獵人餅卡」27款等收藏

KAKAO WEBTOON退出台灣市場

外媒點名「PS5 Pro根本不用換」

「芙莉蓮 ~ 變成豎捲髮 ~」模型

萬代與Rebel Wolves推全新動作RPG遊戲

Faker七度殺入世界總決賽

GSC大改黏土人外盒引網友反彈

KAKAO WEBTOON台灣關站時間

「進擊的巨人劇場版」台灣確定上映

最新新聞

「芙莉蓮 ~ 變成豎捲髮 ~」模型

KAKAO WEBTOON台灣關站時間

《寶可夢》雙彈瓦斯線香盒爆紅

GSC大改黏土人外盒引網友反彈

萬代與Rebel Wolves推全新動作RPG遊戲

Faker七度殺入世界總決賽

小島秀夫談理想人才「比我更厲害」

T1 vs Gen.G刷新本屆世界賽最高觀看

T1再度殺進總決賽擊倒心魔Gen.G

日將棋天才「八冠王皮卡丘娃娃」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366