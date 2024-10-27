日將棋天才「八冠王皮卡丘娃娃」超可愛　總項目募資金額破2.7億

記者楊智仁／綜合報導

日本將棋天才型職業棋士藤井聰太，去年在第 71 屆王座戰五番勝負賽中，擊敗對手成為日本將棋界史上首位獨攬 8 大頭銜的「八冠」棋士，成為日本討論度最高的人物之一。日本將棋聯盟也開始募款建設新將棋館，其中更有一項引人注目的捐款回饋禮「藤井聰太八冠王皮卡丘娃娃」，可愛極具特色的外型吸引許多粉絲前往贊助，如今這些皮卡丘娃娃也已經陸續寄出。

藤井聰太 2016 年成為史上最年輕（14 歲零 2 個月）的四段升段（進入職業）後，以無敗戰績創下了正式比賽最多 29 連勝的新紀錄，出道以來就被各大日本媒體廣泛報導，成為了大話題。由於藤井的活躍，日本掀起了將棋熱潮，甚至出現「藤井狂熱」的社會現象，在去年拿到八冠棋士殊榮後，就出現了「八冠王皮卡丘娃娃」募款項目，以藤井聰太拿下冠軍時照片製作，娃娃穿著白色服裝，手持將棋王將的棋子，上面寫著「八冠 藤井聰太」，底下還有一個紅色坐墊，外型相當可愛。

▼八冠王皮卡丘娃娃。（圖／翻攝自募資官網）

結合皮卡丘加上藤井聰太的熱潮，總項目的募資金額超過了 2.7 億日圓，而且光是「藤井聰太八冠王皮卡丘娃娃」的這個募款項目，就有 9522 人參與，。最近不少人陸續收到這個八冠王皮卡丘娃娃，並在推特上分享自己的喜悅一度引發全新話題。