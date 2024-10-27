日將棋天才「八冠王皮卡丘娃娃」超可愛　總項目募資金額破2.7億

記者楊智仁／綜合報導
日本將棋天才型職業棋士藤井聰太，去年在第 71 屆王座戰五番勝負賽中，擊敗對手成為日本將棋界史上首位獨攬 8 大頭銜的「八冠」棋士，成為日本討論度最高的人物之一。日本將棋聯盟也開始募款建設新將棋館，其中更有一項引人注目的捐款回饋禮「藤井聰太八冠王皮卡丘娃娃」，可愛極具特色的外型吸引許多粉絲前往贊助，如今這些皮卡丘娃娃也已經陸續寄出。
本日5月17日（金）、新将棋会館クラウドファンディング第6期の返礼品に、日本将棋連盟とコラボした「ぬいぐるみ 藤井聡太八冠の王将駒とピカチュウ」が登場！— ポケモン公式 (@Pokemon_cojp) May 17, 2024
藤井八冠の揮毫（きごう）がデザインされた王将駒にも注目してね。
受け付けは、6月30日（日）23時59分まで！https://t.co/K8sDmJSk2F pic.twitter.com/EwQqiblQXe
藤井聰太 2016 年成為史上最年輕（14 歲零 2 個月）的四段升段（進入職業）後，以無敗戰績創下了正式比賽最多 29 連勝的新紀錄，出道以來就被各大日本媒體廣泛報導，成為了大話題。由於藤井的活躍，日本掀起了將棋熱潮，甚至出現「藤井狂熱」的社會現象，在去年拿到八冠棋士殊榮後，就出現了「八冠王皮卡丘娃娃」募款項目，以藤井聰太拿下冠軍時照片製作，娃娃穿著白色服裝，手持將棋王將的棋子，上面寫著「八冠 藤井聰太」，底下還有一個紅色坐墊，外型相當可愛。
▼八冠王皮卡丘娃娃。（圖／翻攝自募資官網）
結合皮卡丘加上藤井聰太的熱潮，總項目的募資金額超過了 2.7 億日圓，而且光是「藤井聰太八冠王皮卡丘娃娃」的這個募款項目，就有 9522 人參與，。最近不少人陸續收到這個八冠王皮卡丘娃娃，並在推特上分享自己的喜悅一度引發全新話題。
日本将棋連盟とポケモンのコラボぬいぐるみ— ヒノッチ (@hinopika) October 24, 2024
｢藤井聡太八冠の王将駒とピカチュウ｣やっと開封✨
"藤井聡太竜王・名人が八冠達成時に着ていたものとおそろいの着物を着せてもらったピカチュウ"
紙タグまでかわいい????´- pic.twitter.com/IaqLycAesw
将棋会館クラファン— りこ (@rico_pika025) October 18, 2024
藤井聡太八冠の王将駒とピカチュウ
届いた〜！！???? pic.twitter.com/zuCTQc85eo
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