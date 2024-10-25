《英雄聯盟》14.22奧術版本更新　ARAM全面翻新、狼母安比薩登場

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》14.22更新即將上線，本次將圍繞即將上線的《奧術S2》，隨機單中（ARAM）地圖將全面翻新，以劇中「那座大橋」作為決戰場地，經典的咆哮深淵將在1月8日才會回歸。此外，大家口中的「黑人媽」鐵血狼母安比薩也將以新英雄的姿態登場，產品PM也現聲解密「ARAM翻新原因」。

▼ARAM將全面翻新，以奧術作為場地設計，一邊是皮爾托福、一邊是佐恩。（圖／Riot提供）



針對隨機單中（也就是玩家口中的ARAM），模式產品統籌Eduardo Cortejoso也針對這次以《奧術》進行主題設計，進行相關幕後開發花絮解密，

1. 能不能談談為什麼開發團隊決定幫隨機單中模式加入這些《奧術》主題的變化？你們希望透過這樣的變化達成什麼目標？

Eduardo Cortejoso：老實說，這可能是我們近期做過最沒有懸念的幾個決定之一了。《奧術》裡有座超酷、超經典的橋，要是玩家能在上面戰鬥，那一定很有趣！而且剛好我們有個遊戲模式就是在橋上打的！這機會擺在眼前，不好好把握簡直說不過去啊！

我們真的很想讓玩家親身體驗一下《奧術》所描繪的皮爾托福和佐恩世界，特別是《奧術》第二季馬上就要推出了。開發團隊一直覺得可以在遊戲中多加入一些符合符文大地風格的環境。到目前為止，我們還沒給玩家機會在皮爾托福或佐恩的世界裡戰鬥（其實還有很多其他地方也沒有）……所以我們就想，不如趁著第二季開播前來點新的噱頭。我們迫不及待想看看玩家們的反應，也很期待未來能做更多類似的嘗試！

2. 對於從來沒玩過隨機單中的玩家，你會怎麼介紹這個模式？

Eduardo Cortejoso：有秩序的混亂。簡單來說，隨機單中就是你跟其他四個人一起在一條「路」上跟對手較勁，看誰能佔上風。最刺激的地方是，你沒辦法完全掌控自己的隊伍陣容，這就省去了很多在召喚峽谷那種玩家對戰中常見的戰術與策略問題，讓你能更輕鬆地享受《英雄聯盟》的遊戲體驗！《英雄聯盟》最吸引人的地方之一，就是能讓你感受到英雄的強大。所以即使你玩的英雄是隨機的，隨機單中也能讓你更快、更頻繁地體驗到英雄全力爆發的快感。

3. 這些新變化對於長期玩隨機單中的玩家來說，會帶來什麼樣的衝擊？

Eduardo Cortejoso：總的來說，相比之前一些更大幅度的改動（還記得防禦塔殘骸嗎？），這次我們非常注重保持隨機單中的本質不變。玩家應該會發現，這次我們主要是幫隨機單中增添了一些「風味」，對聖物、雪球、水晶兵營和地圖本身做了一些小調整。這些改動不會徹底改變你平常玩遊戲的方式，而是提供一些額外的增益或工具讓你運用和研究。

我們的原則是：如果某個改動會讓隨機單中的玩法產生很大的變化，那就應該把這樣的改動放到別的模式，而不是放在基礎地圖裡。我們很期待知道各位玩家對此有什麼看法，喜歡什麼，又不喜歡什麼！

4. 這些改動會是永久性的嗎？

Eduardo Cortejoso：不會，這張地圖會在活動結束後消失，隨機單中會在1月8日之後重回咆嘯深淵。

5. 身為隨機單中的粉絲，你個人最期待這次更新的哪一點？

Eduardo Cortejoso：邊路！我自己比較喜歡玩開團和鬥士類型的英雄，所以如果能從新的角度去「偷襲」敵方隊伍，這樣的體驗勢必會很新鮮。這並沒有太大幅度地改變隨機單中的玩法，但確實為一些英雄類型提供了不一樣的體驗。

6. 設計這些改動時，有任何預料之外的挑戰或新奇的事可以跟大家分享的嗎？

Eduardo Cortejoso：在早期的測試中，我們嘗試了一些相當大幅度的改動，包括一些非常強力的增幅裝置，或者在特定條件下才能解鎖的中立野怪。這些改動帶來了一些相當瘋狂的變化，最後我們覺得這對基礎的隨機單中地圖來說可能太過火了……不過我們從中得到了很多有意思的想法，希望未來能用在其他模式上。

此外，新英雄諾克薩斯將軍安比薩．梅德拉達除了在《奧術》第一季現身，身為梅爾母親的她既強大又專橫，也將加入《英雄聯盟》英雄陣容。梅德拉達在諾克薩斯是享負盛名，擁有極大權力和影響力的家族，而安比薩正是該望族的一族之長。她不僅是將軍、戰士，還是個精明的戰略家，個性冷血無情加上勇猛無畏，是戰場上令人聞風喪膽的存在。

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