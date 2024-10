彈幕射擊《Rabi-Ribi白金版》特典開箱　重回兔娘爽快蹦蹦感

記者蘇晟彥/綜合報導

發行、代理商傑仕登宣布,由香港開發者GemaYue與台灣CreSpirit工作室在2016年共同製作的彈幕遊戲《Rabi-Ribi白金版》(拉比哩比)24日正式移植到Nintendo Switch發售,同時官方也發佈上市賀圖,祝賀兔耳娘再次回歸。這次《ETtoday遊戲雲》也收到在Switch推出的白金實體版,來搶先看看內容及實拍照吧!

▼《Rabi-Ribi白金版》24日移植到Nintendo Switch發售。

《Rabi-Ribi》2016年在Steam發售即獲得大量壓倒性好評,之後陸續移植到家用主機平台。劇情講述一隻名為「艾莉娜」的兔子,某天醒來以後發現自己身處一個陌生的世界,而且自己還變成人類兔女郎!?為了找回原本平靜的生活,她必須適應人類的身體並找到回家的路。

然而,她的家鄉Rabi-Ribi島卻被一個名爲UPRPRC的怪人組織佔據,正在"收集"他們能找到的每一隻兔子。在偶然相遇的活潑妖精「莉波」幫助下,艾莉娜踏上了旅程…

在遊戲關卡中雖然有各種提示告知下一步該如何走,但玩家依舊可以按照自己的喜好進行,不必遵循固有路線。為了找出一切謎團的解答,揮舞手中的槌子對抗敵人,在重重彈幕中生存下來吧!



本次白金版結合了推出至今的所有DLC。包含了100頁以上的「Digital Artbook」、和茜茜莉一起在新地圖探險的「Cicini's Halloween!」、收集更多彩蛋的「Is the order a DLC?」、戰鬥風格截然不同的「CocoaMode」、在遊戲中聽覺、視覺雙重享受的「Orchestra Music Mode & Skin」,以及夢幻連動造型「Tevi x Rabi-Ribi Collab Costume Skin」等等,讓你一次擁有最完整的Rabi-Ribi。

在本次的特典中,外盒

▼《Rabi-Ribi》外盒。



▼遊戲原聲帶USB卡、限定夢幻交通卡貼、遊戲片外盒。



▼精美插畫布海報。



《Rabi-Ribi白金版》內容

初回特典 PIKO槌子金屬徽章

限定特製BOX

《Rabi-Ribi》遊戲本體

遊戲原聲帶USB卡

精美插畫布海報

限定夢幻交通卡貼

DLC - Digital Artbook

DLC - Cicini's Halloween!

DLC - Is the order a DLC?

DLC - CocoaMode & Before Next Adventure

DLC - Orchestra Music Mode & Skin

DLC - Tevi x Rabi-Ribi Collab Costume Skin