ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

彈幕射擊《Rabi-Ribi白金版》特典開箱　重回兔娘爽快蹦蹦感

記者蘇晟彥／綜合報導　　

發行、代理商傑仕登宣布，由香港開發者GemaYue與台灣CreSpirit工作室在2016年共同製作的彈幕遊戲《Rabi-Ribi白金版》（拉比哩比）24日正式移植到Nintendo Switch發售，同時官方也發佈上市賀圖，祝賀兔耳娘再次回歸。這次《ETtoday遊戲雲》也收到在Switch推出的白金實體版，來搶先看看內容及實拍照吧！

▼《Rabi-Ribi白金版》24日移植到Nintendo Switch發售。

▲▼ Rabi-Ribi 。（圖／記者蘇晟彥攝）

《Rabi-Ribi》2016年在Steam發售即獲得大量壓倒性好評，之後陸續移植到家用主機平台。劇情講述一隻名為「艾莉娜」的兔子，某天醒來以後發現自己身處一個陌生的世界，而且自己還變成人類兔女郎！？為了找回原本平靜的生活，她必須適應人類的身體並找到回家的路。

然而，她的家鄉Rabi-Ribi島卻被一個名爲UPRPRC的怪人組織佔據，正在"收集"他們能找到的每一隻兔子。在偶然相遇的活潑妖精「莉波」幫助下，艾莉娜踏上了旅程…

在遊戲關卡中雖然有各種提示告知下一步該如何走，但玩家依舊可以按照自己的喜好進行，不必遵循固有路線。為了找出一切謎團的解答，揮舞手中的槌子對抗敵人，在重重彈幕中生存下來吧！


本次白金版結合了推出至今的所有DLC。包含了100頁以上的「Digital Artbook」、和茜茜莉一起在新地圖探險的「Cicini's Halloween!」、收集更多彩蛋的「Is the order a DLC?」、戰鬥風格截然不同的「CocoaMode」、在遊戲中聽覺、視覺雙重享受的「Orchestra Music Mode & Skin」，以及夢幻連動造型「Tevi x Rabi-Ribi Collab Costume Skin」等等，讓你一次擁有最完整的Rabi-Ribi。

在本次的特典中，外盒

▼《Rabi-Ribi》外盒。

▲▼ Rabi-Ribi 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼遊戲原聲帶USB卡、限定夢幻交通卡貼、遊戲片外盒。

▲▼ Rabi-Ribi 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼精美插畫布海報。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

《Rabi-Ribi白金版》內容

初回特典 PIKO槌子金屬徽章
限定特製BOX
《Rabi-Ribi》遊戲本體
遊戲原聲帶USB卡
精美插畫布海報
限定夢幻交通卡貼
DLC - Digital Artbook
DLC - Cicini's Halloween!
DLC - Is the order a DLC?
DLC - CocoaMode & Before Next Adventure
DLC - Orchestra Music Mode & Skin
DLC - Tevi x Rabi-Ribi Collab Costume Skin

關鍵字：彈幕遊戲NintendoSwitchRabi-Ribi兔耳娘香港台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

三星Galaxy AI繁中版10月底上線　1步驟更新上線秒使用

《英雄聯盟》14.22奧術版本更新　ARAM全面翻新、狼母安比薩登場

獵人們請注意！《魔物獵人：荒野》公測時間宣布　ＰＳ＋用戶雙倍玩

彈幕射擊《Rabi-Ribi白金版》特典開箱　重回兔娘爽快蹦蹦感

《七龍珠》X UNIQLO聯名服飾　小悟空手持如意棒戰鬥帥氣還原

《新網球王子》德國隊使出「巨人化」變超大隻　網笑翻：地鳴發動

萬代南夢宮上調業績預測　《艾爾登法環》DLC熱賣利潤大漲

《寶可夢》聯名廚具第二彈！皮卡丘琺瑯鍋、精靈球馬克杯夢幻登場

「Re0、膽大黨、青春之箱」排前三！外動畫網票選人氣秋番

杏仁咪嚕對戰懶貓子、兔姬「秒互嗆」　登《11點熱炒店》直面沈玉琳

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

KAKAO WEBTOON退出台灣市場

《魔物獵人：荒野》公測時間宣布

獨立遊戲商控星宇「營收全獨吞」

「Re0、膽大黨、青春之箱」排前三

《英雄聯盟》奧術S2開播前下噱頭

《七龍珠》X UNIQLO聯名服飾

《新網球王子》德國隊使出「巨人化」

AGA成人動漫展肉慾再現

外媒點名「PS5 Pro根本不用換」

俄羅斯CS電玩賽輸一場脫一件

最新新聞

Galaxy AI繁中版10月底上線

《英雄聯盟》奧術S2開播前下噱頭

《魔物獵人：荒野》公測時間宣布

《Rabi-Ribi白金版》特典開箱

《七龍珠》X UNIQLO聯名服飾

《新網球王子》德國隊使出「巨人化」

《艾爾登法環》DLC熱賣利潤大漲

《寶可夢》聯名廚具第二彈

「Re0、膽大黨、青春之箱」排前三

杏仁咪嚕對戰懶貓子、兔姬秒互嗆

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366