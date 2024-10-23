Pokémon Store網路商店將開幕　萬聖節皮卡丘、紀念悠遊卡都能買

記者楊智仁／綜合報導

PChome 24h 購物將於 10 月 24 日（星期四）正式開設全新「Pokémon Store」，為全台的寶可夢迷們獻上全新購物平台，「Pokémon Store」提供豐富多樣的寶可夢周邊商品，包括毛絨玩具、生活雜貨、文具、遊戲與寶可夢卡牌等應有盡有，滿足不同年齡層的寶可夢迷需求。

▼Pokémon Store 即將開幕。（圖／廠商提供）

最令人期待的是，消費者透過全新「Pokémon Store」平台即可輕鬆入手僅在台灣唯一官方直營店「Pokémon Center TAIPEI」的部分原創商品。為慶祝「Pokémon Store」上線，凡自 10 月 24 日起，在「Pokémon Store」單筆訂單滿額，即可獲得限量原創貼紙一張，數量有限，送完為止。

「Pokémon Store」都買得到！多款高人氣、季節性周邊搶先看

為迎接「Pokémon Store」開幕，官方準備了一系列人氣商品，讓寶可夢迷們一次擁有，無論是可愛快龍毛絨玩具、別緻的徽標胸針，還是實用寶可夢悠遊卡等等「Pokémon Center TAIPEI」周邊皆有販售。此外，皮卡丘毛絨玩具系列則包含了萬聖節南瓜皮卡丘和飛翔皮卡丘等多種造型；鄰近萬聖節，就讓換上了可愛的南瓜造型的皮卡丘陪粉絲一起trick or treat。而PAMO NO MURE系列以創意設計在日本有著高人氣，從可動毛絨玩具到雙層玻璃杯，還有時尚的帆布托特包，完美結合實用性與可愛感，讓寶可夢在日常生活中時刻陪伴左右。

【Pokémon Center TAIPEI 開幕紀念商品】

・毛絨玩具 Pokémon Center TAIPEI (快龍) $1,420

・徽標胸針 Pokémon Center TAIPEI $210

・寶可夢悠遊卡-Pokémon Center TAIPEI版 $100

【各種服裝造型的「皮卡丘毛絨玩具」】

・毛絨玩具 Pokémon Center TAIPEI (皮卡丘) $760

・毛絨玩具 (萬聖節南瓜 皮卡丘) $760

・毛絨玩具 飛翔皮卡丘 (皮卡丘) $510

【布撥、布土撥、巴布土撥為主題的「PAMO NO MURE」】

・等身大姿勢可動毛絨玩具 PAMO NO MURE (布撥) $1,790

・雙層玻璃杯 (布撥) $890

・帆布托特包 PAMO NO MURE $1,010