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《我推的孩子》橫槍萌果喊：想畫我推同人誌　網超嗨敲碗趕緊出

記者楊智仁／綜合報導

從原作就擁有高人氣《【我推的孩子】》截至 2024 年 4 月，累計發行量突破 1650 萬冊，如此驚人成績，相信作者赤坂明、作畫橫槍萌果一定相當開心，以紳士漫畫出道的橫槍萌果老師先前更在推特上發文，「想要畫《我推》的同人誌！」

▼超人氣作品《【我推的孩子】》。（圖／oshinoko_comic推特）▲▼超人氣作品《【我推的孩子】》。（圖／oshinoko_comic推特）

橫槍萌果以成人漫畫家身分出道，超過 10 年時間推出不少知名作品，《妳是我的淫蕩女王》、《人渣的本願》、《真空包裝》都具有高人氣。而在 2020 年與赤坂明一起創作《我推的孩子》其改編動畫去年放送後爆紅，橫槍萌果聲量達到新高度，在《我推的孩子》於上周宣布第三季確定製作後，橫槍萌果也在推特上慶祝，甚至提到想要畫同人誌。

▲▼超人氣作品《【我推的孩子】》。（圖／oshinoko_comic推特）

橫槍萌果發文喊到，「我打從心底很想出《我推的孩子》同人誌，最好是可以找明一起來出本（這樣豈不就跟漫畫沒兩樣了）。」此話一出短時間就吸引超過百萬觀看並有 3 萬人按讚，網友們也興奮高喊，「本本自己畫」、「這是 if 篇嗎」、「那就萬事拜託老師了」、「我超想看，你快畫」、「玄關熱身中！」

關鍵字：我推的孩子

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