谷徹出軌風波《七龍珠》飲茶30年聲音更換　 25歲新星聲優接手

記者楊智仁／綜合報導

今年 70 歲的「古谷徹」被爆偷吃 37 歲女性粉絲成為日本聲優界大新聞，甚至要求懷孕女方墮胎，誇張行徑讓形象完全翻車。古谷徹曾為多部知名作品配音，事件曝光後許多動畫角色開始進行聲優更動，其中也包含《七龍珠》的飲茶。

▼《七龍珠》飲茶聲優更換。（圖／翻攝自推特）

古谷徹過去曾獲得「第二屆富山敬獎、第四屆 synergy 獎、第 13 屆助演男優獎」，配音過的角色相當多，像是《聖鬥士星矢》天馬座 星矢、《航海王》薩波、《七龍珠》飲茶、《名偵探柯南》安室透等等。今年 6 月底，古谷徹已經辭去薩波、安室透配音並表示「將用餘生來真心懺悔和補償，並且做好接受任何懲罰的覺悟。」

古谷徹自 1986 年開始就一直為《七龍珠》角色「飲茶」配音，新動畫《七龍珠大魔》也預計在今年 10 月 11 日放送，不過官方日前宣布更換「飲茶」聲優，由 25 歲新星鈴木崚汰接手，鈴木崚汰曾獻聲《輝夜姬想讓人告白》石上優、《Dr.STONE 新石紀》七海龍水，而對於這次聲優的更換不少粉絲們也樂見其成，畢竟古谷徹鬧出的風波非常大，大家也期待鈴木崚汰所接手的「飲茶」會帶來什麼樣的呈現方式。