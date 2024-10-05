《暗黑破壞神IV：憎恨之軀》心得　滿等時間大縮短、終於找到定位

記者蘇晟彥／台北報導

《暗黑壞破神IV：憎恨之軀》將在 8日登場，為了預熱上市，這次暴雪整個動起來，不管是真人MV、線下實體活動等，都能看到各種「魂靈師」的身影，而這次官方同樣也開放媒體先行測試，但由於不能聊太多關於劇情，主要會集中在試玩心得、新機制感想，給還在觀望的玩家一個參考。

▼這次賽季若從頭破到劇情結束，但約會落在接近滿的狀況。



在開始《憎恨之軀》的試玩前，可以先理解這次資料片跟新賽季「憎恨崛起」並不相衝突（詳細賽季更新可以參考官方部落格），沒有購買資料片的就包含魂靈師、新地圖「納漢圖」相關及一些在納漢圖的新機制無法遊玩外，其他都可以正常（像是之前3代的奪命之鐮一樣），但這次主要會集中在資料片的介紹上。

首先在劇情部分，動畫還是一如往常的精彩，尤其是幾個大戰前的對白，還是有一貫暴雪出品的優秀，而這次眾所皆知，故事圍繞在涅芮爾偷走靈魂石後，要一路追上她的旅程，由於這次故事主軸非常明確，所以在劇情安排上，也不會有像主線出現很唐突的內容，但由於不能牽扯到劇透，只能請大家放心這次不會再有什麼離奇事件發生！

正如之前官方所說，為了害怕數值膨脹，在這次改版中人物等級調整至為60滿等，等級 60 開始，玩家會開始獲得巔峰等級，並用來解鎖顛峰節點。所以習慣以往「碰碰碰」都是幾十萬傷害的玩家，建議先把數值關掉，以免看到前期（甚至是劇情通關前）可能都會出現1、1、1的數字，而難度部分則是從更改為普通、困難、高手和懺悔，終局開始一樣是「苦痛1-4」，但解鎖方式改變成通過秘域魔境後解鎖，整體來說就是調整了會提前拿到遠古武器的時間，讓玩家成長曲線比較一致。

在這次《憎恨之軀》的新地圖納漢圖，大小就跟之前其他地區一樣，圍繞在叢林、古文物、充滿腐化物的地方，整體美術風格篇陰鬱，但可以看到《暗黑2》的老熟悉感，會有一種懷舊+創新的綜合感受，但不確定是不是體感，在納漢圖的怪物數量爆炸多，對於顯卡的負擔有一點大，如果要效能全開的玩家可能要稍微思考一下會不會影響到遊玩體驗。

在這次資料片推出的「傭兵系統」，將會有四位夥伴可以陪同玩家戰鬥，可以隨著自己的戰鬥風格搭配，除了一位會陪同玩家戰鬥的傭兵外，還有一位可以進行「後援」（就是不定時會跳出來丟招式），目前看下來，大概是圍繞在提供防禦機制、增傷上面，由於試玩的內容沒有推進到太多終局的遊戲體驗，因此這部分暫時沒有太大傷害數值的差異，但確實在使用不同傭兵時，所創造出的流派會非常不一樣；此外，當帶著傭兵戰鬥時，會逐漸提高友好度，將會逐步解鎖各項功能，其中比較特別的是一個叫做「易物」的功能，帶著不同的傭兵可以提高特定種類的裝備掉落率，對於打到特定裝備的機率又再次提升。

而這次也新增了「符文之語」，可以放在寶石的欄位上，分成橙色（上）紫色（下）欄位，結合起來將會帶來與一般傳奇威能不一樣的效果，因此可以預見各種流派將會萬馬奔騰，玩起來會有更多小眾的流派選擇也能玩得很爽快。

這次新增的「荒城」、「黑暗堡壘」這些終局體驗在這次試玩期間並沒有太深入遊玩，但畢竟從賽季前就一路玩到現在，整體感受是《暗黑4》在往自己的方向前進，比起前面烙賽到不行的升等體驗，現在終局前的時間大幅縮短，以這次試玩體驗為例，大概8小時就到滿等，接著開始進入刷刷刷環節，再加上這次的新機制幾乎都帶著「打到特定詞條」的裝備，讓成裝速度更加快速，如果之前對於《暗黑4》還在觀望的，不妨趁著這波，重新體驗一下聖休亞瑞的美好吧！

資料片《憎恨之軀》將於 10 月 8日正式上市。