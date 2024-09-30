PSG找回狀態前進瑞士輪！Woody牛超神開團擊敗北美100T

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》來到入圍賽最後一天賽程，PSG 前幾天狀態令人擔心，不過今天面對北美第三種子 100T，PSG 首局就用超大比數人頭差先來個下馬威。第二局 Woody 牛多波神開團完全不讓 River 玩遊戲，最終 PSG 以 2-0 擊敗 100T 成功前進瑞士輪。

▼PSG vs 100T 爭奪瑞士輪最後一張門票。（圖／翻攝自PCS）

首局比賽 PSG 拿出球女 + 史加納中野組合，JunJia 一改前幾天的出裝方法，不出雄心之鋼改出錫柯的聚合之力，這把 PSG 甚至嘗試主動換線，而且遊戲前中期上野輔配合相當漂亮，Woody 繞後開團、JunJia 坦住傷害，Azhi 進場翻人收割，100T 完全沒有還手空間，首局 PSG 打出了 20-1 超大擊殺差距系列賽先發制人。

第二局 PSG 鎖下犽凝，100T 主動出招把鱷魚錯位擺到中路，6 分鐘蟲團 PSG 又是上野輔連動，Azhi 藍寶完美好大拿下兩顆人頭，這波打完 PSG 取得極大優勢。緊接著 12 分鐘 Woody 牛 Q 閃頂回對方最關鍵的 River 將其秒殺，PSG 再次贏下團戰領先來到 3k 差距。中期 100T 靠著厄薩斯嘗試力挽狂瀾，不過 25 分鐘又是 Woody 頂回 River ，Azhi 關鍵用金人躲掉厄薩斯技能，Betty 伊澤三連殺收尾 PSG 拿下龍魂奠定勝基，最終 PSG 以 2-0 擊敗 100T 成功前進瑞士輪。