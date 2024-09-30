ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

PSG找回狀態前進瑞士輪！Woody牛超神開團擊敗北美100T

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》來到入圍賽最後一天賽程，PSG 前幾天狀態令人擔心，不過今天面對北美第三種子 100T，PSG 首局就用超大比數人頭差先來個下馬威。第二局 Woody 牛多波神開團完全不讓 River 玩遊戲，最終 PSG 以 2-0 擊敗 100T 成功前進瑞士輪。

▼PSG vs 100T 爭奪瑞士輪最後一張門票。（圖／翻攝自PCS） ▲▼PSG 。（圖／翻攝自PCS）

首局比賽 PSG 拿出球女 + 史加納中野組合，JunJia 一改前幾天的出裝方法，不出雄心之鋼改出錫柯的聚合之力，這把 PSG 甚至嘗試主動換線，而且遊戲前中期上野輔配合相當漂亮，Woody 繞後開團、JunJia 坦住傷害，Azhi 進場翻人收割，100T 完全沒有還手空間，首局 PSG 打出了 20-1 超大擊殺差距系列賽先發制人。

第二局 PSG 鎖下犽凝，100T 主動出招把鱷魚錯位擺到中路，6 分鐘蟲團 PSG 又是上野輔連動，Azhi 藍寶完美好大拿下兩顆人頭，這波打完 PSG 取得極大優勢。緊接著 12 分鐘 Woody 牛 Q 閃頂回對方最關鍵的 River 將其秒殺，PSG 再次贏下團戰領先來到 3k 差距。中期 100T 靠著厄薩斯嘗試力挽狂瀾，不過 25 分鐘又是 Woody 頂回 River ，Azhi 關鍵用金人躲掉厄薩斯技能，Betty 伊澤三連殺收尾 PSG 拿下龍魂奠定勝基，最終 PSG 以 2-0 擊敗 100T 成功前進瑞士輪。

關鍵字：英雄聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

《劇場版 OVERLORD 聖王國篇》11月台灣上映　睽違三年骨王回歸

《奇異賢伴 愛達之歌》明年登場！人與AI為主題享受第三人稱射擊

銷量破億《咒術迴戰》連載6年半正式完結　作者動畫導演賀圖曝光

再次踏上不安冒險！ 《小小夢魘2 強化版》PS5實體版10月登場

PSG找回狀態前進瑞士輪！Woody牛超神開團擊敗北美100T

台灣原創作品實力不會輸其他國家！連思宇盼「說」故事給更多人聽

從學徒到領班　台灣配音員奮鬥之路陷「溫飽、成品」兩難

飛往日本逐夢！安妮亞配音員「連思宇」揭台日培訓課程差別

中配總不如原配？經典、新作好評打破迷思　中配為動畫賦予新靈魂

酸欠少女突逝世　「一年內從丈夫變主祭」老公悲痛發文告白

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

PSG找回狀態前進瑞士輪

《咒術迴戰》連載6年半正式完結

《英雄聯盟》PCS、VCS確定合併

《劇場版 OVERLORD 聖王國篇》11月台灣上映

雙冠王結婚　Bang甜娶超美主持人

《小小夢魘2 強化版》PS5實體版10月登場

《鬼滅之刃》推出聯名短靴

《奇異賢伴 愛達之歌》明年登場

台北寶可夢中心萬聖節商品將開搶

《咒術迴戰》合作東京晴空塔

最新新聞

《劇場版 OVERLORD 聖王國篇》11月台灣上映

《奇異賢伴 愛達之歌》明年登場

《咒術迴戰》連載6年半正式完結

《小小夢魘2 強化版》PS5實體版10月登場

PSG找回狀態前進瑞士輪

連思宇認為台灣原創作品實力不會輸其他國家

台灣配音員陷「溫飽、成品」兩難

配音員「連思宇」揭台日環境差別

動畫中配總不如原配？打破迷思深入配音產業

酸欠少女突逝世夫悲痛發文

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366