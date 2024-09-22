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京都動畫《小林家的龍女僕》推出電影版　「康娜」主角2025上映

記者楊智仁／綜合報導

《小林家的龍女僕》（小林さんちのメイドラゴン ) 是クール教信者的日本漫畫作品，於雙葉社漫畫雜誌《月刊Action》 2013 年創刊號開始連載，截至 2024年 4 月已發行 15 冊單行本，動畫也推出過兩季。日前，官方宣布電影版《小林家的龍女僕 孤獨的龍》確定製作，同步公開前導 PV。

《小林家的龍女僕》曾在 2017、2021 年由知名公司京都動畫 ( 京阿尼 ) 帶來兩季動畫，故事描述，某日，龍女朵露不請自來闖入了小林住的公寓，並展開兩人同居生活。朵露雖然瞧不起人類卻很喜歡小林，每天都勤懇賣力地為她效勞。儘管如此，在思想觀念上總是有些微妙的出入…，這是一部描寫疲憊的單身 OL 和少根筋卻死忠效勞主人的龍女之間的人外系日常喜劇。

日前在京阿尼 YT 發表會上，宣布電影版《小林家的龍女僕 孤獨的龍》確定製作，前導 PV 和視覺圖中敘述著「掰掰，小林 是什麼意思？」從主視覺來看應該會是以「康娜」為主角展開。消息一出也讓粉絲們紛紛高喊，「超期待康娜篇章」、「好愛這部，日常節奏看得超舒服」、「京阿尼新作一定支持」「台灣上映一定看！」

關鍵字：京都動畫京阿尼小林家的龍女僕

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