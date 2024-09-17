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《進擊的巨人 完結篇》日本限定上映　5.1聲道環繞大銀幕畫面升級

記者楊智仁／綜合報導

儘管已經完結近一年，但相信許多粉絲至今仍沉浸在《進擊的巨人 The Final Season 完結篇》動畫結局的震撼之中。為了讓粉絲更完整體驗巨人的震撼，先前官方宣布《「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》將以前篇 + 後篇登上日本大銀幕，近期相關預告也隨之公開。

《進擊的巨人The Final Season完結篇 ( 前篇 )》於去年 3 月播出，所帶來感動讓許多粉絲無法忘懷：戰鬥場面、配樂、節奏編排近乎完美，角色間恐懼、遲疑、勇氣更刻畫地相當深刻，超高製作品質讓動畫掀起超高討論度，緊接著「後篇」於同年 11 月登場，劇情不斷反轉所有伏筆在最後回收，再加上艾連與阿爾敏談話，建立更完整角色動機，配上米卡莎溫柔話語，觀眾們留下眼淚之餘也為《進擊的巨人》10 年動畫劃下難忘結尾。

▼巨人完結篇劇場上映。（圖／翻攝自@anime_shingeki） ▲▼巨人。（圖／翻攝自@anime_shingeki）▲▼巨人。（圖／翻攝自@anime_shingeki）

這次《「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》前後篇結合畫面升級，採用 5.1 聲道環繞處裡構築成約 145 分鐘的劇場動畫，預計 11 月 8 日限定三周登上大銀幕。預告中能看到地鳴發動世界末日的絕望、漢吉 / 兵長挺身而出的畫面、以及最後米卡莎繫上圍巾的決心，震撼「完結篇」呈現在大銀幕上相信屆時一定又會掀起巨人風潮。

關鍵字：進擊的巨人完結篇劇場版動畫粉絲

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