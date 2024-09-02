《太鼓達人 咚咚雷音祭》11月登場　收錄「鬼滅 紅蓮華」等76首樂曲

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，現正好評發售中的Nintendo Switch™版《太鼓之達人 咚咚雷音祭》即將在2024年11月7日於PlayStation®5／Xbox Series X|S／Windows PC／STEAM®平台上正式登場。同步公開最新宣傳影片及版本情報。

▼《太鼓之達人 咚咚雷音祭》。（圖／萬代提供）

《太鼓之達人 咚咚雷音祭》收錄「紅蓮華」、「Feel Special」、「向夜晚奔去」等系列史上最多76首樂曲。除了可以反覆練習不擅長的部分藉以提升技巧的「進步支援」模式，以及可以與全球玩家一同享受演奏戰鬥的「線上排名戰」模式以外，更收錄了日前以更新形式發布於Nintendo Switch™版軟體中，需要跨越不斷襲來的試煉、最多可由4名玩家一同競爭的「跑吧！忍者道場」模式。家用遊戲主機系列作品中首次支援120 fps、新登場的樂曲及迷你角色等，玩家將可以盡情享受全新平台版本獨有的要素。

即日起《太鼓之達人 咚咚雷音祭》將於各平台商店中推出體驗版。玩家將可以在體驗版中遊玩總共3種演奏遊戲及派對遊戲，盡情體驗遊玩商品版遊戲中的部分內容。除此之外，付費樂曲訂閱服務「太鼓 Music Pass」也即將登上全新平台。玩家將可以於11月7日發售後，在新平台版本遊玩太鼓Music Pass、個別販售樂曲等，現正發布於Nintendo Switch™版軟體中的樂曲。同時《太鼓之達人》專用控制器即將支援全新平台。支援PlayStation®5／Xbox Series X|S／Windows PC／STEAM®版的控制器將以2種時髦配色的外觀加入。