ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《太鼓達人 咚咚雷音祭》11月登場　收錄「鬼滅 紅蓮華」等76首樂曲

記者楊智仁／綜合報導

萬代南夢宮娛樂宣布，現正好評發售中的Nintendo Switch™版《太鼓之達人 咚咚雷音祭》即將在2024年11月7日於PlayStation®5／Xbox Series X|S／Windows PC／STEAM®平台上正式登場。同步公開最新宣傳影片及版本情報。

▼《太鼓之達人 咚咚雷音祭》。（圖／萬代提供）▲▼太鼓達人。（圖／萬代提供）

《太鼓之達人 咚咚雷音祭》收錄「紅蓮華」、「Feel Special」、「向夜晚奔去」等系列史上最多76首樂曲。除了可以反覆練習不擅長的部分藉以提升技巧的「進步支援」模式，以及可以與全球玩家一同享受演奏戰鬥的「線上排名戰」模式以外，更收錄了日前以更新形式發布於Nintendo Switch™版軟體中，需要跨越不斷襲來的試煉、最多可由4名玩家一同競爭的「跑吧！忍者道場」模式。家用遊戲主機系列作品中首次支援120 fps、新登場的樂曲及迷你角色等，玩家將可以盡情享受全新平台版本獨有的要素。

▲▼太鼓達人。（圖／萬代提供）▲▼太鼓達人。（圖／萬代提供）

即日起《太鼓之達人 咚咚雷音祭》將於各平台商店中推出體驗版。玩家將可以在體驗版中遊玩總共3種演奏遊戲及派對遊戲，盡情體驗遊玩商品版遊戲中的部分內容。除此之外，付費樂曲訂閱服務「太鼓 Music Pass」也即將登上全新平台。玩家將可以於11月7日發售後，在新平台版本遊玩太鼓Music Pass、個別販售樂曲等，現正發布於Nintendo Switch™版軟體中的樂曲。同時《太鼓之達人》專用控制器即將支援全新平台。支援PlayStation®5／Xbox Series X|S／Windows PC／STEAM®版的控制器將以2種時髦配色的外觀加入。

▲▼太鼓達人。（圖／萬代提供）▲▼太鼓達人。（圖／萬代提供）▲▼太鼓達人。（圖／萬代提供）

關鍵字：太鼓達人

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

中秋大賞 蛋黃酥禮盒X2 再加碼6袋芝麻粉、禮盒提袋X2

推薦閱讀

《太鼓達人 咚咚雷音祭》11月登場　收錄「鬼滅 紅蓮華」等76首樂曲

10月霸權！《Re:從零開始的異世界生活》第三季分為兩篇章放送

23年動畫市場規模達3390億日圓創歷史新高　劇場版熱賣成關鍵

頂呱呱 X《轉生史萊姆》推魔國聯邦名物餐　沉浸式空間置身動畫世界

《獵人》輕食快閃店9月開跑！小傑奇犽炸物拼盤還有七大打卡點

Maple回應退役「先打完世界賽」　柯基不羨慕ZOD接塔龍女子教練

PSG宰制賽區3：1擊潰SHG　Maple賽前喊最後一年粉絲不捨

南港車站遭「宇宙機器人」入侵　6公尺巨萌玩偶佔領廣場

PCS畢業典禮直擊！2015AD現身粉絲搶拍　塔龍女孩羞喊：第一次很重要

SHG捍衛日本榮耀決賽全力衝擊PSG！Evi：世界賽目標八強

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《獵人》輕食快閃店9月開跑

直擊／人氣Coser FF43大跳出局舞

Maple回應退役「先打完世界賽」

《星鳴特攻》首週上線人數暴死

南港車站驚見「外星機器人」

頂呱呱 X《轉生史萊姆》推聯名餐

PSG宰制賽區3：1擊潰SHG

《吉伊卡哇》新模型再現圓潤萌感

《英雄聯盟》PCS、VCS確定合併

PCS畢業典禮直擊！

最新新聞

《太鼓達人 咚咚雷音祭》11月登場

《Re:0》第三季分為兩篇章放送

23年動畫市場規模達3390億日圓創歷史

頂呱呱 X《轉生史萊姆》推聯名餐

《獵人》輕食快閃店9月開跑

Maple回應退役「先打完世界賽」

PSG宰制賽區3：1擊潰SHG

南港車站驚見「外星機器人」

PCS畢業典禮直擊！

SHG捍衛日本榮耀、Evi：世界賽目標八強

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366