日「楓之谷 X 鬼滅之刃」聯動新企劃　炭治郎像素化可愛登場

記者楊智仁／綜合報導

由韓國遊戲營運公司 Nexon 所發行、在全球都擁有相當高人氣的長青遊戲《楓之谷》，先前日本宣布將與火紅作品《鬼滅之刃》展開合作引發討論，近期官方揭開更多細節，同步釋出角色們在遊戲中樣貌的主視覺以及特設網站。

▼「楓之谷 X 鬼滅之刃」。（圖／翻攝自@MapleStory_JP推特）

《楓之谷》韓國自 2003 年展開營運，台灣 2005 年推出至今已經過了快 20 年，不知不覺成了許多玩家童年回憶，在楓之谷世界中，可以經由扮演來自各地的角色來進行冒險，利用技能攻擊怪物、解決任務以提升等級，玩家之間可以進行互動，聊天、交易、組隊狩獵並分享戰利品或組建公會；遊戲內設有「現金商城」，用真實的金錢購買遊戲角色服裝及功能性強化道具。過去《楓之谷》也曾經和動漫 IP 展開合作，而這次將在 9 月聯動人氣作品《鬼滅之刃》

「楓之谷 X 鬼滅之刃」會在 9 月 19 日遊戲維護後登場，活動會率先於日本地區登場，其他海外地區則有帶官方公告，從目前曝光資訊可以看到《楓之谷》招牌的像素化角色將套用在竈門炭治郎、我妻善逸、嘴平伊之助等角色，同時會以其劇情為靈感打造出相應的主題活動，有興趣的玩家可以至特設官網查詢詳細資訊。