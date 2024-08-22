《黑神話：悟空》中國女實況主唸遊戲佛經　講完直播遭封鎖

記者楊智仁／綜合報導

《黑神話：悟空》可說是本周遊戲圈討論度最高作品，由中國廠商「遊戲科學」多年打造的 3A 遊戲，光是首日 Steam 同時在線玩家數破 220 萬人，許多實況主也加入《黑神話：悟空》遊玩行列。然而先前卻有一位中國女實況主唸出遊戲中的經文，沒過多久她的直播竟遭到平台暫時封鎖。

▼唸完佛經之後直播被封鎖。（圖／翻攝自bilibili）

《黑神話：悟空》憑著優秀畫面、精緻戰鬥場景掀起一陣旋風，根據統計《黑神話：悟空》在 Steam、Wegame、Epic 和 PS5 平台，總銷量超過 450 萬份，銷售額超過15億人民幣 ( 約台幣 68 億），Steam 上 21 萬則評論獲得 96% 壓倒性好評，近期各地實況主都開始玩起了《黑神話：悟空》。然而一位名叫「女流66」的中國女實況主，卻因為在遊玩過程中順口念出遊戲經文，並稍微解釋了一下意思，結果卻遭到抖音平台封鎖。

在跳出「請遵守直播規範」通知後 ( 約在影片 33 分鐘 )，「女流66」發現自己的實況被封鎖感到有些慌張，所幸短暫 10 分鐘就恢復了，許多網友也紛紛猜測是因為抖音對於宗教傳播審查相當嚴格，因此才會被判定違規。