ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《黑神話：悟空》中國女實況主唸遊戲佛經　講完直播遭封鎖

記者楊智仁／綜合報導

《黑神話：悟空》可說是本周遊戲圈討論度最高作品，由中國廠商「遊戲科學」多年打造的 3A 遊戲，光是首日 Steam 同時在線玩家數破 220 萬人，許多實況主也加入《黑神話：悟空》遊玩行列。然而先前卻有一位中國女實況主唸出遊戲中的經文，沒過多久她的直播竟遭到平台暫時封鎖。

▼唸完佛經之後直播被封鎖。（圖／翻攝自bilibili）▲▼黑神話。（圖／翻攝自bilibili）

《黑神話：悟空》憑著優秀畫面、精緻戰鬥場景掀起一陣旋風，根據統計《黑神話：悟空》在 Steam、Wegame、Epic 和 PS5 平台，總銷量超過 450 萬份，銷售額超過15億人民幣 ( 約台幣 68 億），Steam 上 21 萬則評論獲得 96% 壓倒性好評，近期各地實況主都開始玩起了《黑神話：悟空》。然而一位名叫「女流66」的中國女實況主，卻因為在遊玩過程中順口念出遊戲經文，並稍微解釋了一下意思，結果卻遭到抖音平台封鎖。

在跳出「請遵守直播規範」通知後 ( 約在影片 33 分鐘 )，「女流66」發現自己的實況被封鎖感到有些慌張，所幸短暫 10 分鐘就恢復了，許多網友也紛紛猜測是因為抖音對於宗教傳播審查相當嚴格，因此才會被判定違規。

關鍵字：黑神話：悟空

分享給朋友：

追蹤我們：

遊戲新鮮事都在這裡，按「讚」加入ETtoday遊戲雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

【廣編】MOJOIN漫畫創作祭徵稿　提供創作者圓夢舞台

《魷魚遊戲》改編手遊將推出　多人連線大逃殺再現「123木頭人」

《黑神話：悟空》中國女實況主唸遊戲佛經　講完直播遭封鎖

《七龍珠 電光炸裂》上市倒數　超戰士們大展龜派氣功、舞空術

吉卜力《螢火蟲之墓》9月登Netflix　戰爭胃痛作網：不敢看第二次

《咒術迴戰》公開倒數5話完結預告　回顧眾多生死場面將迎大決戰

《黑神話：悟空》爆款網狂問台灣3A去哪？呱吉：我們不是一無所有

刷寶遊戲大戰！《流亡黯道2》11／15搶先體驗　《暗黑4》傭兵系統公開

恐怖冒險《小小夢魘3》公開新宣傳片　與Low、Alone探索危險世界

精神時光屋再臨《文明帝國7》發售日確定！系列全球賣破7000萬套

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《黑悟空》沒上台灣PSN！原因曝光

《咒術迴戰》公開倒數5話完結預告

《黑神話：悟空》中國女實況主念佛經被封

黑神話悟空爆款網狂問台灣3A呢？

吉卜力《螢火蟲之墓》登Netflix

《咒術迴戰》推出聯名服飾

《進擊的巨人》一番賞將推出

《航海王》真人第二季演到磁鼓島

《七龍珠 電光炸裂》上市倒數

魔物獵人20週年「攻佔必勝客」

最新新聞

MOJOIN漫畫創作祭徵稿

《魷魚遊戲》改編遊戲將推出

《黑神話：悟空》中國女實況主念佛經被封

《七龍珠 電光炸裂》上市倒數

吉卜力《螢火蟲之墓》登Netflix

《咒術迴戰》公開倒數5話完結預告

黑神話悟空爆款網狂問台灣3A呢？

《流亡黯道2》11／5搶先體驗

《小小夢魘3》公開新宣傳片

《文明帝國7》發售日確定

熱門快報

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366