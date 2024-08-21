《黑神話：悟空》Steam線上人數破220萬！超越《幻獸帕魯》登史上第二

記者楊智仁／綜合報導

由中國遊戲廠商「遊戲科學」多年打造的 3A 遊戲《黑神話：悟空》於昨天 ( 8/20 ) 正式上線成為遊戲圈最大消息，目前熱度持續飆升中，光是首日 Steam 同時在線玩家數破 220 萬人，超過《幻獸帕魯》攀升到歷史第二。

▼《黑神話：悟空》人氣高。（圖／翻攝自Steam）

《黑神話：悟空》是一款以中國神話為背景的動作角色扮演遊戲，故事取材自中國古典小說「四大名著」之一的《西遊記》，玩家將扮演一位「天命人」，為了找尋昔日傳奇的真相，踏上充滿危險與驚奇的西遊之路。早在媒體評分解禁後，《黑神話：悟空》就於 metacritic 網站上拿下82分高分，不少評論盛讚「畫面優秀、第一次製作就有如此革命性成就。」

這樣的好評自然也反映在人氣上，《黑神話：悟空》目前評價為 96% 壓倒性好評，解壓縮結束之後玩家湧入，首日 Steam 同時遊玩人數突破 220 萬，刷新《Cyberpunk 2077》2020 年 104 萬人同時在線單機遊戲紀錄，把連線遊戲也算進去更是衝上歷史第二，第一名是《PUBG》 325 萬人。目前《黑神話：悟空》總銷量已超過 450 萬份同時也帶動遊戲、傳媒娛樂板塊繼續走強。